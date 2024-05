Um ano depois, empresas da Flórida enxergam a lei de imigração como golpe

Há cerca de um ano, o governador da Flórida e então candidato à presidência, Ron DeSantis, aprovou uma das mais duras repressões à imigração no país. Agora, empregadores reclamam da escassez de trabalhadores e prejuízos pela burocracia para contratar imigrantes legalmente. As informações são da NPR.



O SB1718 pune empregadores que utilizam trabalhadores indocumentados e proíbe pessoas indocumentadas de terem carteira de motorista. A lei criou um clima de medo e muitos não tiveram outra opção senão deixar o estado.



Muitas empresas locais da Flórida dizem que a nova lei fez com que os trabalhadores deixassem o estado, prejudicando seus resultados financeiros. “Muita gente está com medo”, diz o agricultores e empregador Fidel Sanchez. "Muita gente foi para o norte e nunca mais voltou."



O governo federal estima que em todo o país mais de 40% dos trabalhadores agrícolas não têm documentos.

Sanchez diz que o efeito da lei foi imediato. As famílias com quem ele trabalhou durante 20 ou 30 anos desapareceram de um dia para o outro. “O governo não parece se importar”, diz ele. "Talvez eles pensem que as colheitas serão colhidas sozinhas."



O Florida Policy Institute estima que esta lei de imigração poderá custar à economia do estado 12,6 mil milhões de dólares no seu primeiro ano. Isso sem contar a perda de receitas fiscais.



Um porta-voz do governador da Flórida, Ron DeSantis, disse à NPR: "O governador DeSantis assinou a mais ambiciosa lei anti-imigração ilegal do país para proteger os habitantes da Flórida." Eles também afirmaram que a Flórida “ainda pode manter uma economia robusta”.



Ron Hetrick, economista sênior da Lightcast, uma empresa de análise do mercado de trabalho, diz que o problema é que o estado tem uma grave escassez de mão de obra.

O Pew Research Center estima que existam cerca de um milhão de pessoas sem documentos na Flórida. Mesmo que apenas uma fração deles partisse, diz Hetrick, "como é que estas cidades são construídas? Como são construídas as casas? Todos nós sabemos muito bem como estas coisas estão a ser construídas".

Hetrick diz que o que a Flórida enfrenta simboliza a realidade mais ampla do país – onde há uma população envelhecida e políticos que encaram a imigração como uma ameaça, em vez de consertarem um sistema falido.



"O futuro... se você olhar para a projeção do censo para o crescimento deste país, assim que essa população boomer passar nos próximos 15 anos... sem imigração, nós encolheremos."

Um porta-voz de DeSantis disse à NPR que as empresas ainda são livres para contratar imigrantes, desde que isso seja feito legalmente.

Em 2023, a Flórida contratou milhares de trabalhadores convidados H-2A a mais do que no ano anterior.

Mas os agricultores com quem a NPR conversou disseram que a burocracia e o custo de solicitar essas autorizações de trabalho são paralisantes. Também houve relatos generalizados de falta de supervisão e exploração dos trabalhadores da H2A.



“O sistema H-2A está totalmente quebrado”, diz Gary Wishnatzki, chefe da Wish Farms, também em Plant City. A empresa é um dos maiores produtores de morango do país. Seus colheitadores na Flórida têm vistos H-2A. “É a única forma de conseguir trabalhadores para a fazenda neste momento”, diz Wishnatzki. "Mas está totalmente desatualizado."



Mesmo para uma empresa tão grande como é, o custo tornou-se esmagador, diz ele. Tem que pagar uma empresa de recrutamento, taxas de visto, alojamento para trabalhadores, refeições e transporte.



Setor hoteleiro e de construção



Além disso, a escassez de trabalhadores não está afetando apenas a agricultura. A NPR conversou com hoteleiros, proprietários de empresas de construção e donos de restaurantes que disseram que a escassez de mão de obra na Flórida, combinada com as políticas de imigração nacionais artríticas, está prejudicando os resultados financeiros.



Como a Flórida está no caminho de furacões, os telhados são muito procurados aqui. Nos últimos anos, Fort Myers foi especialmente atingido e Crowther diz que tem sido um desafio encontrar trabalhadores em todos os níveis, desde a gestão até aos telhados.

A empresa de Crowther perdeu cerca de 10% dos seus trabalhadores depois de a Florida ter aprovado a lei de imigração SB1718 em 2023. Estes trabalhadores temiam pela segurança dos seus familiares indocumentados, diz ele.