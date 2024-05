Nova lei da Geórgia exige que a polícia reporte detidos indocumentados ao ICE

Os xerifes da Geórgia serão agora obrigados a trabalhar em conjunto com as autoridades federais de imigração quando alguém sob custódia da polícia for suspeito de estar no país sem permissão.



O governador Brian Kemp assinou nesta quarta-feira, 1, o projeto de lei 1105, chamado pelos opositores de 'Georgia Criminal Alien Track and Report Act de 2024', que exige que os carcereiros detenham qualquer suspeito que se acredite estar no país sem permissão legal, se essa pessoa for procurada pela agência de Imigração e Alfândega dos EUA.



Sob a nova lei, os xerifes locais que não trabalharem com autoridades federais de imigração podem ser penalizados. O senador estadual John Albers, R-Roswell, disse que o House Bill 1105 é um projeto de segurança pública que trata especificamente de criminosos.



A proposta ganhou força depois que um migrante venezuelano foi preso pelo assassinato de Laken Riley, uma estudante de enfermagem de 22 anos em Atenas, Geórgia.



Os defensores dos direitos dos imigrantes no estado dizem que o projeto de lei demoniza os imigrantes, apontando para pesquisas que mostram que os imigrantes indocumentados cometem crimes a taxas mais baixas do que outros.



“Estamos aqui para mostrar a nossa oposição contra esta legislação anti-imigração”, disse Dalia Perez, associada de comunicação da Aliança Latina da Geórgia para os Direitos Humanos (GLAHR).



Fonte: The Atlanta Voice e AJC Politics.