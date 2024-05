Google pede que EUA atualize política de imigração para atrair mais profissionais de IA

Os EUA poderão perder valiosos talentos em IA e tecnologia se algumas das suas políticas de imigração não forem modernizadas, afirma a Google numa carta enviada ao Departamento do Trabalho.



O Google afirma que políticas como a Tabela A, uma lista de ocupações que o governo “pré-certificou” como não tendo trabalhadores americanos suficientes, têm de ser mais flexíveis e avançar mais rapidamente para satisfazer a procura em tecnologias como IA e segurança cibernética. A empresa diz que o governo deve atualizar o Anexo A para incluir IA e segurança cibernética e fazê-lo com mais regularidade.

“Há um amplo reconhecimento de que existe uma escassez global de talentos em IA, mas permanece o fato de que os EUA são um dos lugares mais difíceis de trazer talentos do estrangeiro, e corremos o risco de perder algumas das pessoas mais procuradas no mundo. o mundo”, disse Karan Bhatia, chefe de assuntos governamentais e políticas públicas do Google, ao The Verge. Ele observou que as ocupações do Anexo A não são atualizadas há 20 anos.

As empresas podem solicitar residências permanentes, coloquialmente conhecidas como green cards, para funcionários. O Departamento do Trabalho exige que as empresas obtenham uma certificação trabalhista permanente (PERM), comprovando que há escassez de trabalhadores nessa função. Esse processo pode levar tempo, por isso o governo “pré-certificou” alguns empregos através do Anexo A.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA listam ocupações da Tabela A como fisioterapeutas, enfermeiros profissionais ou “imigrantes com habilidades excepcionais nas ciências ou nas artes”. Embora o tempo de espera por um green card não seja reduzido, o Google diz que o Cronograma A reduz o tempo de processamento em cerca de um ano.

O Google afirma que o Cronograma A “atualmente não está atendendo ao propósito pretendido”, especialmente porque a demanda por novas tecnologias como IA generativa cresceu, então a IA e a segurança cibernética devem ser incluídas na lista. O Google diz que o governo também deve considerar múltiplas fontes de dados, incluindo a aceitação de feedback público, para atualizar regularmente o Cronograma A, para que o processo seja mais transparente e reflita realmente as lacunas da força de trabalho.

Desde o surgimento da IA generativa, as empresas dos EUA têm lutado para encontrar engenheiros e pesquisadores no espaço da IA. Embora os EUA produzam um grande grupo de talentos em IA, há uma escassez de especialistas em IA no país, diz Bhatia. No entanto, as rigorosas políticas de imigração dos EUA dificultaram a atração de pessoas para trabalhar em empresas americanas para construir plataformas de IA. Ele acrescenta que os funcionários do Google muitas vezes tiveram que deixar os EUA enquanto aguardavam a conclusão do processo PERM e a aprovação de seus green cards.



A competição por talentos em IA tem sido intensa, com as empresas frequentemente caçando engenheiros e pesquisadores. As informações relataram que desenvolvedores de IA como Meta recorreram à contratação de talentos de IA sem entrevistas. Os salários dos especialistas em IA dispararam, com a OpenAI supostamente pagando aos pesquisadores até US$ 10 milhões. A ordem executiva do presidente Joe Biden sobre IA exige que as agências federais ajudem a aumentar o talento em IA no país.



