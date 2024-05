Defensores buscam autorizações de trabalho para indocumentados há mais tempo nos EUA

Um número crescente de defensores da imigração está apelando ao Presidente Joe Biden para que conceda autorizações de trabalho a imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos há muitos anos. Eles alegam que isso aumentaria as oportunidades de emprego legal e aliviaria a escassez de mão-de-obra.



Embora o presidente tenha o poder de conceder isto através de uma ordem executiva, a Casa Branca não confirmou quaisquer planos para o fazer.

“A Administração continua empenhada em garantir que aqueles que são elegíveis para ajuda possam recebê-la rapidamente e em construir um sistema de imigração que seja mais justo e mais humano. Como dissemos antes, a Administração está constantemente a avaliar possíveis opções políticas”, disse um porta-voz da Casa Branca à VOA por e-mail sobre os antecedentes – partilhando informações sem ser identificado.



A administração tem hesitado em abordar a questão do trabalho legal para os quase 11 milhões de imigrantes que não se enquadram nas categorias de imigração disponíveis.

“Não acho que tenhamos ignorado as vozes internas que falaram do fato de que temos indivíduos indocumentados nos Estados Unidos que estão indocumentados e sem autorização de trabalho há anos e anos”, disse o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. repórteres em abril.



Para os imigrantes indocumentados de longa duração, o processo para obter legalmente uma autorização de trabalho é muitas vezes complexo e, na maioria dos casos, inexistente. Mas a situação é diferente para os recém-chegados. Os requerentes de asilo com pedidos em análise podem solicitar um Documento de Autorização de Trabalho, também conhecido como autorização de trabalho.



A Here to Work, uma coligação de dezenas de grupos de defesa dos migrantes, apelou a Biden para permitir que imigrantes indocumentados de longa data nos EUA – cerca de 11 milhões de pessoas – solicitem autorizações de trabalho.



Rebecca Shi, diretora executiva da American Business Immigration Coalition, disse que as autorizações de trabalho dariam aos trabalhadores indocumentados oportunidades de empregos melhores, salários mais altos e de pagar “ainda mais” impostos.



Os trabalhadores indocumentados podem abrir empresas e utilizar o Número de Identificação de Contribuinte Individual para fins fiscais. De acordo com a Receita Federal, os ITINs são usados apenas para fins de declaração de impostos federais. Não autoriza alguém a trabalhar nos EUA nem fornece elegibilidade para benefícios da Segurança Social.

A administração Biden explorou a implementação de uma “liberdade condicional” para cônjuges de cidadãos dos EUA, relatado pela primeira vez pela Reuters. A liberdade condicional em vigor é um status de imigração temporário que concede acesso a autorizações de trabalho e proteção contra deportação. Estima-se que 1,1 milhão de pessoas casadas com cidadãos dos EUA não têm caminho legal para obter um green card ou cidadania.



