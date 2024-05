Trump explica plano militar que deportaria até 20 milhões de indocumentados

O ex-presidente Donald Trump deu uma rara entrevista à revista Time, na qual foi questionado sobre qual seria um potencial segundo mandato, inclusive no que diz respeito à espinhosa questão da imigração.



Trump evitou detalhes sobre a maioria dos tópicos, mas em outros falou um pouco mais sobre o que pensa a respeito. O tema sobre o qual Trump deu mais detalhes concretos é o seu plano de deportar muitos milhões de imigrantes indocumentados.



O ex-presidente repetiu alegações falsas de que muitos migrantes são ex-prisioneiros ou foram institucionalizados nos seus países de origem. A CNN informou que não há dados que apoiem a ideia de que o aumento do número de imigrantes conduza ao aumento da criminalidade. A maioria dos índices de crimes violentos nos EUA tem vindo a diminuir.



“Operação Wetback”



Embora não tenha utilizado o termo depreciativo, Trump apontou a “Operação Wetback”, a iniciativa de deportação tomada ao longo da fronteira com o México durante a administração Eisenhower, como modelo.



Em 1954, os funcionários da fronteira trabalharam com as autoridades locais para, alegaram, prender mais de 1 milhão de cidadãos mexicanos e transferi-los para o lado mexicano da fronteira. Os historiadores, como noticiou a CNN em 2016, argumentaram que muito menos pessoas foram realmente deportadas, uma vez que muitas pessoas foram detidas várias vezes. Eles também observam que muitos cidadãos dos EUA foram apanhados na rede e deportados por engano.



Trump prometeu deportação em massa também em 2016



Embora não tenha feito um esforço semelhante ao de Eisenhower na primeira vez que foi presidente, Trump está a trazer de volta o compromisso. Trump disse à Time que teria como alvo entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas que, segundo ele, estão indocumentadas nos EUA. O número exato de imigrantes indocumentados não é claro. Provavelmente é menor do que Trump diz.



O Pew Research Center estimou que o número de migrantes indocumentados nos EUA era de cerca de 10,5 milhões em 2021. A estimativa do Pew reconhece que a população pode ter crescido à medida que mais pessoas tentavam entrar nos EUA. Em 2021, estimava-se que cerca de 3% da população dos EUA e cerca de 22% da população nascida no estrangeiro não tinha documentos.



Há claramente mais pessoas tentando entrar nos EUA. No ano fiscal de 2023, que vai de Outubro de 2022 a Setembro de 2023, ocorreram quase 2,5 milhões de “encontros” na fronteira. O presidente Joe Biden mudou completamente a sua retórica sobre a imigração, em parte para desencorajar os migrantes de viajar para os EUA e também porque procura trabalhar com os republicanos nesta questão.



Uso de militares



Em vez de trabalhar com os Democratas, Trump quer militarizar a questão, mas começaria por utilizar forças policiais locais e concentrar-se-ia em quaisquer migrantes com antecedentes criminais.

Trump foi questionado se seu esforço incluiria os militares. “Seria”, disse Trump, acrescentando, “quando falamos de militares, de modo geral, falo da Guarda Nacional”. Ele acrescentou que “não teria problemas em usar os militares, por si só”, embora ache que a Guarda Nacional seria suficiente.

Ele não pensa que leis destinadas a impedir a utilização de forças militares contra civis dentro dos EUA sem a aprovação do Congresso se aplicariam ao seu esforço.

“Estes não são civis”, disse Trump sobre os migrantes. “São pessoas que não estão legalmente em nosso país. Esta é uma invasão do nosso país.”



“Você tem que fazer o que for preciso para acabar com o crime e acabar com o que está acontecendo na fronteira”, disse ele.

E quanto aos enormes campos de migrantes?



Trump tentou minimizar a ideia de que haveria enormes campos de migrantes detidos, como os descritos ao The New York Times pelo seu mentor da política de imigração, Stephen Miller, uma vez que, segundo Trump, ele deportaria pessoas muito rapidamente.



"Não vamos deixá-los no país", disse Trump. "Vamos levá-los para fora."



No entanto, qualquer ação que Trump tome certamente será contestada em tribunal. Ele prometeu cumprir tudo o que os tribunais federais disserem. “Tenho grande respeito pela Suprema Corte”, finalizou Trump.



Fonte: CNN.