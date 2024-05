Consulado dos EUA em Porto Alegre interrompe emissão de vistos

O consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre informou na noite de domingo, 5, que interrompeu provisoriamente a emissão de vistos.

“A equipe do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre está profundamente entristecida com a perda de vidas e propriedades causada pela devastadora situação climática no Rio Grande do Sul”, disse em nota.

“Como a segurança do público é nossa principal prioridade, o Consulado estará fechado para serviços consulares (entrevistas de visto), nos dias 6 e 7 de maio”, completou.

Segundo o consulado, os solicitantes com horários agendados para esses dias receberão orientações sobre como reagendar suas entrevistas.

“Informamos também que estaremos disponíveis 24 horas para auxiliar cidadãos norte-americanos na região em caso de emergências”, ressaltou o consulado.