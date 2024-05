Indocumentado é acusado de sequestro e agressão sexual a menor na Flórida

Um imigrante indocumentado da Guatemala foi preso, acusado de sequestrar e agredir sexualmente um menor na Flórida, disseram autoridades.



No sábado, 4 de maio, Marvin Perez Lopez foi preso pelo Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach por supostamente sequestrar e agredir sexualmente um menor de 13 anos.



De acordo com o PBSO, durante a investigação, as autoridades souberam que Lopez deixou a Guatemala no início de janeiro, atravessou o México, entregou-se à Patrulha de Fronteira e recebeu uma data de julgamento por algum tempo em 2027 e foi libertado.



Um tempo depois, ele chegou à Flórida, disseram as autoridades. Ele está atualmente detido na prisão PBC sem fiança.



Outro sequestro e agressão



O incidente ocorre poucos meses depois de três imigrantes indocumentados da Guatemala também terem sido acusados de forçar uma mulher a entrar num carro e de espancá-la sexualmente em dois locais no condado de Palm Beach, disseram autoridades.



De acordo com a WPTV, afiliada da NBC6, que relatou esta história pela primeira vez, o sequestro aconteceu em março em uma área residencial no quarteirão 5000 de Lake Osborne Drive, a oeste da Interstate 95.



Em um comunicado à imprensa, o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach disse que a vítima conseguiu escapar e sinalizou para um transeunte para ajudá-la.



Os suspeitos, Andres Felipe Morales, de 29 anos, Darinel Ordonez Jjimenez, de 30, e Marcos Felipe Ramirez, de 31, foram presos e autuados na prisão do condado de Palm Beach.



Morales enfrentava acusações de agressão sexual e cárcere privado e os outros estão detidos por duas acusações de conspiração criminosa.



Fonte: NBC6.