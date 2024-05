Programa de Isenção de Vistos dos EUA vai incluir "selfie" para reconhecimento facial

O programa ESTA (Electronic System for Travel Authorization) Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, que permite a entrada de viajantes de 41 países nos Estados Unidos para estadias de curta duração sem visto vai passar por uma atualização.



A Alfândega e Proteção de Fronteiras do Departamento de Segurança Interna propôs alterações na solicitação para o programa que poderão entrar em vigor em breve. Para o cadastro, o solicitante terá que enviar uma "selfie” feita na hora. O sistema de reconhecimento facial vem sendo amplamente utilizado para evitar fraudes.



A autorização ESTA é a entrada mais fácil e rápida para certos viajantes no território dos EUA sem visto. O ESTA é um documento que deve ser solicitado por qualquer cidadão de um país que tenha assinado o acordo do Visa Waiver Program com os EUA para uma estadia (negócios ou lazer) inferior a 90 dias. O Brasil não faz parte da lista.



Conforme publicado no Registro Federal em 30 de abril, a Alfândega e Proteção de Fronteiras pretende atualizar o site de solicitação do ESTA para exigir que os solicitantes forneçam uma “selfie” de seus rostos, além da fotografia habitual na página biográfica do passaporte.



Fotos selfie



As fotos selfie seriam utilizadas para garantir que o requerente é o legítimo titular do documento utilizado para obter uma autorização de viagem ESTA.



De acordo com a proposta, que está sujeita a comentários públicos durante os próximos 30 dias, os requerentes anteriormente poderiam permitir que terceiros submetessem o pedido ESTA em seu nome. No entanto, com esta atualização, os agentes de viagens ou familiares seriam agora obrigados a fornecer uma fotografia do requerente.



“A aplicação ESTA Mobile atualmente exige que os requerentes tirem uma fotografia ao vivo do seu rosto, que é comparada com a fotografia do passaporte recolhida durante o processo de candidatura ESTA Mobile”, afirma o aviso do Departamento de Segurança Interna.



“Esta mudança irá alinhar melhor os processos de candidatura e os requisitos do website ESTA e dos requerentes do ESTA Mobile.”



O público deve fornecer comentários até 30 de maio.



Fonte: Miami Herald.