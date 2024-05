Administração Biden se preparando para distribuir 10 mil IDs de migrantes

A administração Biden espera distribuir milhares de cartões de identificação aos migrantes nas próximas semanas, como parte de um esforço para atualizar a documentação que as agências governamentais dos EUA fornecem aos que atravessam ilegalmente a fronteira.

A Immigration and Customs Enforcement está planejando um “lançamento limitado” de seu programa Secure Docket Card neste verão, que veria cerca de 10.000 cartões de identificação distribuídos a migrantes em até quatro cidades dos EUA, de acordo com a Fox News.

Dois locais potenciais são Houston e Atlanta, disse uma fonte ao canal.

O programa visa “modernizar a documentação fornecida a alguns não-cidadãos”, segundo o ICE, que observa que os cartões se destinam apenas ao uso por agências do Departamento de Segurança Interna – como o ICE, Alfândega e Proteção de Fronteiras e Serviços de Cidadania e Imigração.

“Embora as especificações do cartão e do piloto estejam em desenvolvimento, é importante observar que o cartão seguro não será uma forma oficial de identificação federal”, disse o ICE à Fox News.

O cartão seguro indicará que é para uso pelas agências do DHS e será fornecido somente após a realização de verificações de antecedentes de segurança nacional”, acrescentou a agência.

Os migrantes que atravessam a fronteira ilegalmente recebem normalmente documentos em papel que indicam o seu estatuto e as futuras datas dos tribunais de imigração antes de serem libertados no país.

O ICE afirma que os documentos em papel não são seguros, são ineficientes e podem ser perdidos ou deteriorados com o tempo, daí a necessidade de cartões de identificação.

“Mudar para um cartão seguro economizará milhões para a agência, liberará recursos e garantirá que as informações sejam rapidamente acessíveis aos funcionários do DHS, disse um porta-voz do ICE à Fox News.

“Para os não-cidadãos libertados provisoriamente, a modernização digital proporcionará acesso contínuo a importantes documentos de imigração através do cartão seguro e do portal conectado.”

Imagens vazadas dos novos cartões obtidos pelo veículo mostram que eles conterão fotografia do migrante, código QR, número de identificação e outras informações de identificação.

Não está claro qual será o custo do programa para os contribuintes.

Joe Biden

Alguns republicanos argumentam que o programa de identificação da administração Biden encorajará mais migrantes a cruzar a fronteira ilegalmente.

Quase 8 milhões de migrantes cruzaram a fronteira sul para os EUA desde que o Presidente Biden assumiu o cargo, incluindo mais de 189.000 indivíduos em Março, o mês mais recente para o qual há dados disponíveis, de acordo com o CBP.

Como tal, os 10.000 cartões a serem distribuídos no âmbito do programa piloto cobririam menos de 1% dos migrantes que entraram no país desde 2021.

Vários legisladores republicanos da Câmara apresentaram legislação no ano passado para bloquear o plano.

Eles argumentaram que os cartões de identificação incentivariam ainda mais a imigração ilegal para os EUA.

“Sob as políticas de fronteiras abertas da administração Biden, as passagens ilegais de fronteira atingiram um recorde insustentável, causando estragos nas comunidades da nossa nação. É incompreensível pensar que recompensaríamos este comportamento criminoso concedendo àqueles presentes ilegalmente no país uma identificação que praticamente legitima a sua presença e se destina a ser usada de formas que vão além dos seus procedimentos de imigração”, deputado Michael McCaul (R-Texas), disse um dos copatrocinadores da chamada Lei Sem Identificação para Ilegais, em comunicado em outubro passado.

“É um insulto para aqueles que fizeram sacrifícios para seguir as leis da nossa nação para viver o sonho americano”, acrescentou o congressista.