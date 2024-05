Imigrante solicita green card e é banida dos EUA por 10 anos

Claudia González vivia uma vida tranquila e confortável em Houston com o marido e o filho. Ela trabalhava como digitadora de dados em uma escola primária e ia à igreja todos os domingos com o filho. Mas algo sempre a incomodava: seu status de imigração.



Depois de cruzar a fronteira ilegalmente quando adolescente para se juntar à mãe, ela viveu sem documentos nos EUA por 15 anos, até solicitar uma autorização de trabalho por meio de um programa da era Obama conhecido como Ação Adiada para Chegadas na Infância em 2018. Embora o programa oferece aos destinatários proteção temporária contra a deportação, não é uma solução permanente para os imigrantes que desejam viver nos EUA por um longo prazo.



Como seu marido é cidadão americano – os cidadãos podem patrocinar um cônjuge para obter um green card – ela contratou um advogado de imigração e pagou cerca de US$ 6.000 em taxas para solicitar residência legal permanente em 2018. Para González, isso significou libertar-se de seu maior medo, ser deportada e separada de sua família. E significava “ser legal num país que chamo de lar”, disse González.

Em junho de 2023, ela viajou de Houston para Ciudad Juárez, onde um funcionário do consulado americano a entrevistou – ela teve que fazer isso no México porque não tinha entrada legal nos EUA. Mas em agosto, cinco anos depois de solicitar inicialmente seu green card, ela foi proibida de reentrar nos EUA por 10 anos.



“Foi muito difícil receber essa mensagem; Fiquei com o coração partido”, disse ela. “Pensei no meu filho. Ele acabou de começar o ensino médio, então pensei que ele teria 24 anos quando eu pudesse voltar e provavelmente já teria se formado na faculdade.”

González, 36 anos, voltou para a aldeia onde cresceu, a 80 quilômetros da fronteira com o Texas e perto do Golfo do México.



Atualmente, sua mãe, que tinha voltado para o México, foi autorizada a entrar nos EUA enquanto seu caso de asilo está pendente. Ela se mudou para Bay City, 130 quilômetros a sudoeste de Houston.



Tal como muitas pessoas sem documentos que tentam legalizar o seu estatuto de imigração – estima-se que 11 milhões de pessoas vivem nos EUA sem estatuto legal – González teve de navegar num sistema de imigração burocrático e dispendioso.



E, ao contrário do sistema de justiça criminal, não há forma de recorrer da proibição de 10 anos, e os funcionários da imigração não têm de fornecer as provas de que dispõem para apoiar a sua decisão.



“Não é justo e não é lógico. não é algo que alguém deva passar se quiser obter status legal nos EUA”, disse Naimeh Salem, advogada de imigração em Houston que recentemente assumiu o caso de González. “Se nunca cometeram um crime nos EUA, pagam os seus impostos, são bons cidadãos. Por que não podemos tornar possível que se tornem residentes permanentes?”



Em outubro, Salem apresentou um pedido de liberdade condicional humanitária, o que permitiria a Claudia González reentrar nos EUA e reenviar o seu pedido de green card. O pedido permanece pendente nos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.



De acordo com a advogada, havia opções melhores para González, que, como beneficiária do DACA, poderia ter solicitado permissão para viajar para o México e depois reentrar legalmente nos EUA. González disse que não seguiu esse caminho porque seu advogado anterior desaconselhou.



Fonte: Texas Tribune.