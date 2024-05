Consulado dos EUA em Porto Alegre suspende emissão de vistos até 8 de junho

O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre suspendeu a emissão de vistos até 8 de junho em razão da situação das enchentes e chuvas que destruíram partes do estado. Até agora, 450 dos 497 municípios do estado foram afetados, de alguma forma, pelas enchentes. Ao todo, são mais de 2,1 milhões de pessoas atingidas.

Em nota, o Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre lamentou profundamente as perdas causadas pela situação climática devastadora no Rio Grande do Sul e disse que "a segurança do público e de nossos funcionários é nossa prioridade máxima, o consulado-geral suspenderá emissão de vistos, manterá suas operações limitadas e permanecerá fechado até o dia 8 de junho. Solicitantes com horários agendados para este período receberão instruções para reagendamento".



O órgão informa ainda que estarão disponíveis 24 horas, todos os dias, funcionários para prestar assistência aos cidadãos norte-americanos na região em caso de emergência.

Novos solicitantes podem agendar suas entrevistas em outros postos consulares: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Em novo boletim desta terça-feira, 14, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, ainda, que o número de pessoas desaparecidas é de 125 até o momento e há 806 feridos pela maior tragédia climática da história do estado. O total de mortes desde o início das enchentes, no fim de abril, se mantém em 147 até o momento desta publicação, e o total de pessoas que tiveram de deixar suas residências ultrapassa 615 mil, das quais 76,8 mil estão em abrigos e 538,5 mil, em casas de amigos ou parentes.