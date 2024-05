Acidente com ônibus de trabalhadores imigrantes mata 8 e deixa dezenas de feridos na FL

Um acidente de ônibus matou oito pessoas e feriu dezenas de outras em uma rodovia no condado de Marion na manhã desta terça-feira, 14, segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida.



O ônibus transportava 53 trabalhadores agrícolas colidiu com uma picape Ford Ranger. Os dois veículos se chocaram lateralmente – fazendo com que o ônibus saísse da estrada.



A Patrulha Rodoviária da Flórida disse que o acidente aconteceu na West Highway 40, a oeste da Southwest 148 Court, a oeste de Ocala, às 6h35.

O xerife do condado de Marion, Billy Woods, disse que os trabalhadores eram migrantes contratados para fazer trabalhos agrícolas na Flórida. Neste momento, Woods disse acreditar que os migrantes estavam legalmente no país.

“Eles são indivíduos trabalhadores”, disse. “Não há absolutamente nada de errado com eles estarem aqui.”



O ônibus então bateu em uma cerca e capotou, matando oito pessoas. O FHP disse que cerca de 40 pessoas foram hospitalizadas, enquanto o Marion County Fire Rescue disse que 38 pessoas foram hospitalizadas, oito delas em estado crítico.

“Alguns deles também estão em estado muito grave, então há uma grande probabilidade de que isso ultrapasse oito mortes”, disse o tenente Pat Riordan, oficial de relações públicas da Patrulha Rodoviária da Flórida. “O motorista da picape Ford também foi transportado para o hospital com ferimentos graves.”



Mais de 30 ambulâncias estavam no local para ajudar a tirar as vítimas do local do acidente. As identidades dos oito que morreram não foram divulgadas.



Um porta-voz das Escolas Públicas do Condado de Marion também disse ao 8 On Your Side que o distrito enviou um ônibus escolar ao local para ajudar no transporte de pacientes para tratamento.



O acidente está sendo investigado como homicídio de trânsito, mas pode levar seis meses para que o FHP o conclua. O ônibus também está sendo vistoriado.



Fonte: canal WFLA e Miami Herald.