Cai pela metade o número de brasileiros que obtém visto de investidor (EB-5) nos EUA

Em 2023, caiu pela metade o número de brasileiros que conseguiram visto EB-5 do governo dos Estados Unidos, concedido a quem mostra interesse em obter residência no país em troca de um investimento. No ano passado, 157 brasileiros receberam o visto, contra 336 autorizações emitidas em 2022, pouco atrás do recorde de 388 vistos liberados em 2018. As informações são da InfoMoney.

A autorização EB-5 é concedida pelo país norte-americano aos estrangeiros que investem entre US$ 800 mil e US$ 1 milhão (cerca de R$ 4 milhões e R$ 5 milhões) em projetos de geração de emprego no país, por meio de fundos de investimentos.

Os dados fazem parte do levantamento feito pela AG Immigration, um escritório de advocacia imigratória especializado em green cards, com base em relatórios oficiais do Departamento de Estado americano.

Não se sabe o motivo da queda, portanto não é possível afirmar que decorre de menor interesse por esse tipo de visto americano, ou de uma política de redução de aprovações de autorizações para brasileiros.

“A base de comparação era muito forte. Em 2022, tivemos o segundo maior volume da história em emissões de EB-5 para brasileiros, então”, afirma Leda Oliveira, CEO da AG Immigration.



Países que mais usam EB-5



A China é de longe o país que mais tem pedidos aprovados de visto EB-5 nos Estados Unidos. Em 2023, 6.262 chineses conseguiram autorização para morar na terra do Tio Sam por meio do investimento. Índia (815), Vietnã (556), Coreia do Sul (446) e Taiwan (261) completam as cinco primeiras colocações da lista.

O Brasil ficou em sexto colocado, com 157 concessões. Ao todo, 9.817 vistos EB-5 foram emitidos no período para 89 países, com os dez primeiros respondendo por 91% desse total.