Brecha na lei da FL permite que indocumentados registrem carros sem carteira de motorista

Uma brecha na lei estadual da Flórida está abrindo portas para imigrantes indocumentados obterem uma placa da Flórida sem carteira de motorista.



A questão está causando um aumento nas prisões por parte das autoridades, de acordo com legisladores estaduais.



O deputado Alex Andrade diz que a questão está sendo examinada pelos principais legisladores da Flórida, até os coletores de impostos.



“É uma dinâmica em que temos burocracias em ambos os níveis que permitiram que esta situação ocorresse", disse o deputado Andrade.



Embora seja comum para a maioria das pessoas obter uma carteira de motorista antes de registrar um carro, não é impossível obter uma placa sem carteira de motorista na Flórida.

O deputado Andrade diz que isso está acontecendo na região dos distritos de Santa Rosa e Escambia – principalmente com imigrantes indocumentados.

“Verifiquei com os dois departamentos do xerife do meu distrito de Santa Rosa e Escambia”, disse ele. "E ambos dizem ter visto um aumento de imigrantes indocumentados com carros registrados em seu nome sendo parados e presos por dirigirem sem carteira."



“A razão para esse aumento é a regra aqui na Flórida”, acrescentou. “Nosso coletor de impostos que emite uma etiqueta de placa e título é obrigado por regra a aceitar um passaporte como forma válida de identificação para emissão de etiqueta e título. O que isso significa é que eles não podem verificar a cidadania ou se alguém tem carteira de motorista . Portanto, desde que tenham passaporte, eles podem obter sua etiqueta e título."

Andrade diz que os coletores de impostos relatam um fluxo de imigrantes ilegalmente presente nos EUA que obtêm passaportes nos consulados mexicanos em Orlando e Miami. A questão teria levado os principais legisladores do estado a buscar respostas.

“O que o senador [Rick] Scott e o congressista [Matt] Gaetz se comprometeram a tentar determinar é se há um aumento nos consulados mexicanos em Orlando e Miami”, disse ele. “Se algo nesse sentido estiver ocorrendo, o que o governo federal está fazendo para resolver isso.”



O legislador explicou como os condados não conseguem verificar os antecedentes de um indivíduo ao registrar uma etiqueta e um título de um veículo.



“Estamos criando uma situação em que essas pessoas são incentivadas a dirigir nas estradas sem carteira”, acrescentou. “No segundo em que forem parados pelas autoridades, serão processados.”

Não é contra a lei que imigrantes indocumentados possuam propriedades, incluindo veículos nos EUA. No entanto, Andrade diz que essa brecha permite que alguém contorne os requisitos normais, parecendo legítimo.



“Quando você emite aquela placa, você faz com que pareça que é alguém que marcou todas as caixas, incluindo ter carteira de motorista e estar legalmente no país”, disse ele. "E infelizmente neste momento não é esse o caso."

“Não vejo problema em emitir títulos”, acrescentou. “No entanto, acho que o gabinete do governador precisa se engajar nisso e parar de emitir placas até que alguém comprove a cidadania”.

“Estamos prestando um péssimo serviço a qualquer um que pensa que não precisa de uma licença quando lhes damos uma placa e dizemos para seguirmos nossa estrada”, acrescentou.

O xerife do condado de Santa Rosa, Bob Johnson, divulgou um comunicado na tarde de segunda-feira dizendo: “É preocupante para mim, como cidadão da Flórida, que, quando for buscar minha etiqueta, tenha que mostrar uma carteira de motorista válida da Flórida e um comprovante de seguro. Mas se eu não sou cidadão dos EUA, tudo o que preciso fazer é mostrar um passaporte e eles recebem uma etiqueta."

O escritório do deputado Gaetz forneceu ao WEAR News esta declaração:

“Representante. Gaetz está ciente do aumento relatado de estrangeiros ilegais dirigindo sem carteira de motorista na Flórida e das implicações muito sérias em relação aos métodos pelos quais eles estão adquirindo o registro de automóveis. Estamos analisando os relatórios minuciosamente e levamos esse assunto muito a sério.”



Fonte: WEARTV.