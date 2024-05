Fila do visto de turismo para os EUA cai para média de 32,6 dias de espera

A fila de espera para o agendamento do visto americano de turismo atingiu, na primeira semana de maio, o segundo menor patamar do ano. Em média, os viajantes brasileiros estão tendo de esperar 32,6 dias para realizar a entrevista em um dos cinco postos consulares que os EUA mantêm no Brasil.

Os dados são da Viva América – assessoria imigratória para quem quer viajar, estudar, trabalhar nos EUA –, que semanalmente monitora o sistema de agendamento dos postos diplomáticos americanos ao redor do mundo.

O consulado com a menor fila era o de Porto Alegre, com apenas 3 dias de espera. No entanto, por causa das enchentes e fortes chuvas, o serviço está suspenso até o início de junho.

Atrás da capital gaúcha, aparecem o consulado de Recife (16 dias), a Embaixada de Brasília (22) e os consulados de São Paulo (45) e do Rio de Janeiro (77).

De acordo com o levantamento da Viva América, a menor fila de espera no ano foi registrada na terceira semana de janeiro, quando os turistas tinham de aguardar 30,6 dias para conseguir o agendamento da entrevista – etapa obrigatória para quem tira o visto pela primeira vez.

Os 32,6 dias registrados no começo de maio representam ainda uma queda de 31% em relação aos 47,8 dias médios anotados na última semana de abril.

“Desde que a Embaixada contratou mais agentes consulares e ampliou o esquema de atendimento, temos visto uma agilidade muito grande no processo de agendamento do visto americano aqui no Brasil”, explica Costa.