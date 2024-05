Nova York, Texas e Califórnia lideram em ordens de deportação

Nova York, Texas e Califórnia são os estados com o maior número de ordens de deportação de imigrantes nesse ano fiscal atual, de acordo com registros judiciais obtidos pela Transaction Records Access Clearinghouse. A maioria são requerentes de asilo com ordem de remoção como resultado do processo no tribunal.

Apenas durante os últimos seis meses, cerca de meio milhão de imigrantes foram deportados pelo ICE ou por agentes da Patrulha de Fronteira. Isto não inclui 137 mil imigrantes adicionais cuja deportação foi ordenada pelos juízes de imigração.

A análise do TRAC surge no meio de debates em curso sobre as políticas de imigração dos EUA e o tratamento dos requerentes de asilo. A administração Biden tem trabalhado para reformar o sistema de imigração, incluindo esforços para reduzir os atrasos nos tribunais.

De outubro de 2023 a março de 2024, a cidade de Nova York teve o maior número de ordens de remoção emitidas, 10,897. O condado de Harris, no Texas, teve o segundo maior, com 8,336.

Com 5,963, o condado de Los Angeles, Califórnia, teve o terceiro maior número de pedidos emitidos. O condado de Dallas, Texas, seguiu com 2.815 e o condado de Miami-Dade, na Flórida, ficou em 5º com 2.521.

O número de juízes de imigração cresceu sob a administração Biden. No entanto, muitos casos concluídos recentemente começaram sob a administração Trump, uma vez que os casos levam em média 942 dias para serem concluídos.

Os dados recolhidos pelo TRAC também sugerem que os imigrantes têm cada vez mais dificuldade em encontrar representação legal para o seu caso.

Dos 10.897 removidos por ordem de um juiz no ano fiscal de 2024 no mês passado, apenas 1.469 (13%) tinham advogado.