Aumento de check-in do ICE reflete aumento na fronteira

Nos anos fiscais de 2022 e 2023, a Geórgia registrou o sétimo maior número de novos casos de imigração no país, de acordo com dados da Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) da Universidade de Syracuse. As filas no escritório do ICE em Atlanta cresceram recentemente para níveis sem precedentes.

"Não vejo isso há 25 anos", disse Charles Kuck, advogado de imigração de longa data na área de Atlanta. O escritório local de Atlanta é o único posto avançado do ICE na Geórgia.

Uma média de 3.300 pessoas fizeram fila para fazer o check-in no escritório do ICE em Atlanta em fevereiro e março, de acordo com dados da agência. Isso representa um aumento em relação à média mensal de 2.400 durante novembro a janeiro.