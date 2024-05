Flórida é o quarto estado em número de "encontros" com imigrantes indocumentados

A Flórida é o quarto estado com maior número de encontros com imigrantes sem documentos. O número de travessias ilegais na fronteira sul dos EUA atingiu um máximo histórico de quase 250.000 em dezembro de 2023. Até agora, no ano fiscal de 2024 – de outubro de 2023 a abril de 2024 – a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA relatou quase 2 milhões de encontros com migrantes indocumentados em todo o país.



Os encontros incluem tanto os casos em que alguém é detido ou detido temporariamente e depois libertado nos EUA com uma data de julgamento futura, como as pessoas que são rejeitadas. O mês de pico foi setembro, quando os agentes encontraram migrantes quase 270 mil vezes. Mas o ano fiscal de 2024 superou esse número.



Esses números refletem um aumento de 9% em relação ao mesmo período no ano fiscal de 2023, um aumento de 34% em relação ao ano fiscal de 2022 e um aumento de 127% em relação ao ano fiscal de 2021.



Usando dados do CBP dos EUA, o site 24/7 Wall St. identificou os estados com o maior número de indocumentados. Os estados, bem como Washington, D.C., são classificados de acordo com o número de imigrantes indocumentados que o governo federal encontrou nos últimos 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024. Os estados com menos de 50 encontros de migrantes relatados foram excluídos da análise.



Estados



Nos últimos 12 meses, o número de imigrantes ilegalmente presentes encontrados nos estados – incluindo Washington, D.C. – varia entre 90 e quase 1,3 milhões. Os estados com as fronteiras terrestres mais longas com o México são responsáveis por uma parte desproporcional das apreensões de migrantes. Mais de 75% de todos os encontros com migrantes no último ano foram relatados no Texas, Arizona e Califórnia.



Com 9.6% dos encontros de maio de 2023 a abril de 2024, a Flórida vem logo atrás, como o quarto estado com maior número de encontros com imigrantes sem documentos. A maioria é composta por haitianos. Logo após vêm Novo México, Nova York, Washington, Vermont, Maine, Illinois.



De onde vêm?



A maior parte dos estrangeiros que cruzaram a fronteira ilegalmente nos últimos 12 meses – 21,9% – são cidadãos mexicanos. Entretanto, 12,7% dos migrantes indocumentados eram venezuelanos, 8,4% eram guatemaltecos e 7,1% eram haitianos. Alguns países de origem menos comuns incluem a Índia, com 2,7% dos migrantes indocumentados, a Ucrânia com 2,2%, o Canadá, com 1,3%, e a Rússia com cerca de 1%.

Indocumentados em quase todos os estados

Embora a maioria das travessias ilegais de fronteira ocorra ao longo da fronteira entre os EUA e o México, o problema não está de forma alguma confinado ao sul. Os dados do governo mostram que, nos últimos 12 meses, a Patrulha da Fronteira encontrou migrantes indocumentados em quase todos os estados.



De acordo com uma pesquisa recente da empresa de pesquisa de opinião pública Morning Consult, 65% dos eleitores americanos citam a imigração como um fator “muito importante” na decisão de quem apoiar no dia das eleições.



No final do ano passado, a Casa Branca de Biden e um grupo bipartidário de senadores redigiram um projeto de lei destinado a reduzir as travessias ilegais de fronteira. No entanto, a pedido de Donald Trump, os republicanos do Congresso retiraram o apoio e rejeitaram a medida. Se tivesse se tornado lei, o projeto teria marcado a reforma imigratória mais significativa em décadas. Entretanto, os problemas na fronteira dos EUA só pioram.

Key Largo, FL; On Saturday, Border Patrol agents in the Miami Sector responded to a migrant landing & encountered 7 Cuban nationals. ????Illegal maritime migration ventures during these sweltering temperatures are extremely dangerous & potentially deadly. #floridakeys #cuba #cbp pic.twitter.com/EfGZiyFnc5 — Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) May 19, 2024