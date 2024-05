Senado dos EUA bloqueia projeto bipartidário de imigração pela segunda vez

Os republicanos do Senado bloquearam pela segunda vez um projeto de lei bipartidário de imigração - uma proposta abrangente que destina US$ 118,2 bilhões para fortalecer a fronteira e o sistema de imigração do país, mas que também em assistência externa para países como Ucrânia, Israel, Gaza e Cisjordânia.



A votação de 43-50 ficou muito aquém dos 60 votos necessários para fazer avançar a legislação. Quase todos os senadores republicanos, juntamente com seis democratas, votaram pela obstrução do projeto de lei.



“Os republicanos do Congresso não se preocupam em proteger a fronteira ou em consertar o falido sistema de imigração da América”, disse Biden em um comunicado. “Se o fizessem, teriam votado a favor da fiscalização fronteiriça mais dura da história.”



Em Fevereiro, após meses de negociações, um grupo bipartidário de senadores revelou um compromisso em matéria de imigração – legislação que os republicanos consideraram necessária para desbloquear o seu apoio a um pacote de ajuda externa que incluía assistência à Ucrânia.

A legislação, que teria introduzido grandes alterações na lei de imigração e recebido o apoio do Conselho Nacional de Patrulha de Fronteiras e da Câmara de Comércio dos EUA, inicialmente parecia ter o apoio para ser aprovada. Mas então Trump denunciou o plano como fraco e exigiu que os seus aliados no Senado o abandonassem. Eles rapidamente seguiram seu exemplo.



Susan Collins, do Maine, e Mitt Romney, do Utah, ambos senadores republicanos, também mudaram o seu voto, opondo-se à medida depois de a apoiarem em fevereiro. Lisa Murkowski, do Alasca, foi a única senadora republicana a votar a favor da aprovação do projeto.



A Casa Branca pressionou os republicanos antes da votação. Biden conversou na segunda-feira com o presidente da Câmara, Mike Johnson, e com o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, instando-os a “parar de fazer política e agir rapidamente para aprovar esta legislação bipartidária de fronteira”, de acordo com um resumo das conversas da Casa Branca.

“Você causou esse problema”, disse McConnell a Biden durante a ligação, enquanto instava o presidente a restabelecer as políticas de imigração da era Trump. “Por que você simplesmente não permite o que a administração anterior estava fazendo?” McConnell disse que contou ao presidente.

Desde o fracasso do projeto de lei em fevereiro, Biden tomou uma série de ações executivas para conter o fluxo migratório e acelerar o processo de asilo, que pode levar meses ou até anos. Mas a administração manteve que há limites para o que o presidente pode fazer unilateralmente.



Entre as suas disposições, o projeto de lei propõe disposições que tornariam mais difícil a procura de asilo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que expandiriam os centros de detenção e acelerariam o processo de deportação para aqueles que entram ilegalmente no país.



Na fronteira, o projeto de lei também instituiria uma nova autoridade de emergência que fecharia efetivamente a fronteira se o número de imigrantes encontrados pelos funcionários da imigração fosse, em média, superior a 4.000 pessoas por dia ao longo de uma semana. A autoridade seria acionada automaticamente se a média ultrapassasse 5 mil por dia ou se 8,5 mil tentassem entrar ilegalmente em um único dia.



Fonte: NBC e The Guardian.