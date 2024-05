Governo Biden muda regra para descobrir terroristas solicitantes de asilo nos EUA

O governo Biden mudou uma regra para descobrir terroristas solicitantes de asilo nos EUA. Juízes de imigração e oficiais de asilo terão mais acesso a informações confidenciais para os ajudar a determinar quais os imigrantes que podem ter ligações com o terrorismo ou representar uma ameaça à segurança pública.



A nova política, anunciada num memorando de 9 de maio do secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, substitui uma ordem de 2004 que determinava que informações confidenciais só poderiam ser utilizadas em processos de imigração “como último recurso”.



A mudança na política segue uma história da NBC News de 11 de abril que revelou que um migrante afegão na lista de observação terrorista foi libertado sob fiança por um juiz de imigração no Texas depois que promotores do Departamento de Imigração e Alfândega retiveram informações sobre uma possível conexão com o terrorismo porque as evidências foram confidenciais.



Em vez de argumentar que o homem representava um risco para a segurança nacional, os promotores argumentaram que ele representava um risco de fuga, disseram duas fontes familiarizadas com o caso.

Mohammad Kharwin, 48 anos, foi apanhado ao atravessar a fronteira em 2023, mas foi libertado porque a Patrulha da Fronteira não tinha informações biométricas que o ligassem à lista de vigilância terrorista.

Ele morou nos EUA por mais de um ano antes de ser preso pelo ICE no início de 2024. As evidências de suas ligações potenciais com o terrorismo não foram apresentadas ao juiz e ele foi libertado novamente enquanto aguardava uma audiência de asilo marcada para 2025, disseram as autoridades.



Poucas horas depois da reportagem da NBC News, o homem foi preso novamente em San Antonio.



Ao abrigo da antiga política, os agentes de asilo que tomavam uma decisão inicial sobre a elegibilidade de um imigrante para apresentar um pedido de asilo e os procuradores que apresentavam um caso de deportação no tribunal de imigração tinham de obter a aprovação do secretário do DHS para partilhar informações confidenciais.



O novo memorando instrui esses funcionários a procurarem o chefe de sua agência individual, como o ICE ou os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA, para aprovação.



Dois funcionários do DHS disseram à NBC News que o governo está determinando se será necessário construir mais espaço e obter autorizações de segurança para que mais funcionários armazenem, imprimam e compartilhem informações confidenciais.



Para se ter ideia, a lista nacional de vigilância terrorista mantida pelo FBI inclui os nomes de 1,8 milhão de pessoas consideradas potenciais riscos à segurança.



Fonte: NBC News.