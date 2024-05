Líderes empresariais de Nebraska querem mais imigrantes na força de trabalho

Os líderes empresariais do Nebraska dizem que é “claramente evidente” que o estado não será capaz de satisfazer as necessidades da sua força de trabalho sem mais imigrantes, de acordo com um consultor da Nebraska Chamber Foundation.



O grupo de Liderança Econômica, com sede na Carolina do Norte, foi contratado pelo braço de investigação da Câmara de Comércio e Indústria do Nebraska para avaliar a competitividade econômica do estado e produziu três relatórios. Um examinou como o estado se compara aos estados pares em uma série de áreas. Outro concentrou-se na indústria transformadora e o terceiro analisou a imigração no que se refere à força de trabalho do Nebraska.

Nos três estudos, que incluíram grupos focais e entrevistas, a imigração surgiu como uma solução de topo para suprir as lacunas de mão-de-obra do estado e evitar o declínio econômico. As tendências demográficas apontam para uma oferta contínua e insuficiente de trabalhadores domésticos e nascidos no Nebraska, afirmou a equipe.



Os três principais programas de vistos temporários usados em Nebraska são os vistos H1-B, H2-A e H2-B, que abrem as portas para trabalhadores que vão desde profissionais estrangeiros altamente qualificados até empregos agrícolas e de construção.

“Se as cotas federais para esses programas fossem aumentadas, isso poderia ajudar as empresas de Nebraska a utilizar ainda mais esses programas”, afirmou o relatório.



O que acham os 'nebrascanos'



De acordo com o relatório, os nebrascanos consideram esmagadoramente o atual sistema federal que regula a imigração como “quebrado” e estão preocupados com o fato de o tema da imigração se ter tornado “tóxico” e confuso.



“Eles compreenderam que existe um estigma em torno da imigração ilegal, mas sublinharam que os caminhos legais devem ser melhorados”, escreveu o grupo de consultoria. “Eles sentiram que a América precisava de ‘fechar a porta dos fundos’, mas ‘abrir a porta da frente’ para um maior volume de imigração legal.”



Como disse um participante, “não há outro subconjunto” de trabalhadores disponíveis.

Embora muitos estados costeiros e montanhosos tenham conseguido fazer crescer as suas economias e forças de trabalho através da mudança de pessoas vindas de outras partes do país, no Nebraska mais contribuintes deixaram o estado do que se mudaram para ele durante a última década.

Entretanto, disseram os consultores, a população nascida no estrangeiro – embora ainda seja uma fatia relativamente pequena da população total do estado, cerca de 7% ou 140.000 pessoas – foi uma parcela crescente do crescimento do Nebraska nos últimos 20 anos.



‘Ventos contrários estão chegando’



É certo que recorrer a uma população nascida no estrangeiro para resolver a escassez de trabalhadores no Nebraska não é um conceito novo – e as discussões entre os dois foram amplificadas nos últimos anos nas câmaras empresariais do estado e noutros grupos, incluindo Omaha Together One Community.



O presidente da Câmara, Bryan Slone, disse que a equipe de Liderança Econômica foi contratada para trazer informações e análises apartidárias e baseadas em dados. Ele classificou a escassez de força de trabalho como um dos maiores impedimentos ao crescimento e às oportunidades do estado.



“Há ventos contrários chegando”, disse Slone. “Estamos apenas na frente disso.”

Segundo Slone, a posição da Câmara sobre questões com maior carga política, como a criação de caminhos legais para imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, esperaria para ser esclarecida com o passar do tempo e à medida que legislação específica fosse proposta no Congresso.



Fonte: Nebraska Examiner.