Coalizão pede ao Congresso dos EUA melhorias na emissão de vistos

A Coalizão EUA para o Sucesso (U.S. for Success Coalition) lançou na quarta-feira, 29, uma campanha em uma tentativa de melhorar o processamento de vistos para estudantes estrangeiros que planejam estudar nos Estados Unidos no ano acadêmico de 2024/25.



A campanha apela aos educadores internacionais para que contatem os seus representantes no Congresso dos EUA e, por sua vez, para que o Congresso intervenha para aliviar os atrasos nas nomeações de vistos, acelerar os tempos de processamento e reduzir as taxas de rejeição.



De acordo com a campanha, “um grande número de requerentes de visto de estudante F-1 enfrenta tempos de espera excessivamente longos nas entrevistas, atrasos na adjudicação e processamento, e uma taxa de recusa de visto desproporcionalmente elevada para aqueles que vêm de África”.

Como informamos recentemente, os dados do governo dos EUA revelam que, "Mais de um terço dos futuros estudantes internacionais que se candidataram para estudar nos EUA [em 2023] foram rejeitados. A taxa de recusa de visto F-1 aumentou para 36% em 2023 para um total de 253.355 recusas, ainda maior do que em 2022. Além disso, a taxa de recusa de vistos de estudante foi quase o dobro da recusa de outros tipos de vistos.

Estas taxas de recusa historicamente elevadas estão afetando particularmente os estudantes do Sul Global, nomeadamente os da Índia e de África.



E os tempos de espera para marcação de vistos também tendem a ser muito mais longos este ano, com esperas relatadas de até 100 ou 350 dias, ou mais, dependendo do país de origem do estudante. Esse grave gargalo está agora colocando mais estudantes em risco de perder o início do próximo ano letivo.

Um novo relatório da Shorelight aponta que, “Para muitos estudantes, os poucos e tensos minutos de uma entrevista para obter um visto podem definir ou limitar seu futuro”. Salienta também que o processo é especialmente desafiante para os estudantes africanos: "O continente africano... tem de longe a taxa de recusa de vistos mais elevada do que qualquer outra região do mundo... Em 2022, as taxas de recusa de vistos para a África Central, Oriental, Ocidental e do Norte variou entre 48% e 71%."



De acordo com a análise da Shorelight, isso significa que os EUA recusaram pouco mais de 92.000 potenciais estudantes africanos nos cinco anos entre 2018 e 2022.



O relatório conclui que, "Se os EUA pretendem matricular uma diversidade crescente de estudantes de todas as regiões do mundo, a questão das taxas de recusa de visto de estudante precisará ser abordada para que um visto nunca atrapalhe a possibilidade de estudantes qualificados estudarem nos Estados Unidos."



“Parte do problema é o grande número de candidatos que estão chegando e o número de vagas para entrevistas disponíveis”, diz a Dra. Fanta Aw, CEO e Diretora Executiva da NAFSA: Associação de Educadores Internacionais. "Uma das coisas que apreciei em nossas conversas com o Departamento de Estado é que há várias restrições que eles enfrentam. Pessoal, por exemplo. Há apenas um determinado número de conselheiros disponíveis e apenas um determinado número de horas na semana em que estão trabalhando. Esses limites específicos de capacidade são agravados pelo fato de que precisamos ajudar a modernizar nossas agências governamentais.



Fonte: ICEF Monitor.