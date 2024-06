Novo voo de deportação chega ao Brasil; mais de 450 brasileiros foram deportados em 2024

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos para o Brasil está previsto para chegar ao país nesta sexta-feira, 31 de maio. É o quinto voo de 2024 contratado pelo governo norte-americano para este fim. Até agora, já foram mais de 450 pessoas trazidas em voos neste ano.

Segundo aprovação de voos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mais uma vez a empresa contratada é a Global Crossing Airlines (ou GlobalX) e a operação envolverá os mesmos dois aeroportos brasileiros das anteriores.

Prevista para ser cumprida com um Airbus A320, a operação partirá de Alexandria, nos EUA, na manhã da sexta-feira, fará uma escala para reabastecimento no Panamá e mais uma no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), prosseguindo, por fim, até o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, de Belo Horizonte, em Confins (MG), onde haverá o desembarque dos deportados. O voo contrário ocorrerá no sábado, 1º de junho, e envolverá as mesmas duas paradas técnicas.



Este é o voo de deportados de número 107 desde que os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram, em 2019, um acordo que viabilizou a deportação de brasileiros irregulares em solo norte-americano, conforme levantamento do criador de conteúdo digital Ricardo Morgan.



Até o voo anterior, realizado em abril deste ano com 102 deportados, o total de 2024 chegou a 453. Desde 2019, foram 9.732.



Fonte: AEROIN.