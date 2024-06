Agente do ICE é condenado por filmar debaixo da saia de comissária em voo para Miami

Um agente de imigração foi preso e condenado após registrar imagens de debaixo da saia de uma comissária de bordo em um voo do Texas para Miami – enquanto acompanhava um imigrante que estava sendo deportado.



O oficial de deportação da Imigração e Alfândega dos EUA, Billy Olvera, 48, pode pegar até 20 anos de prisão federal depois de ter sido condenado no tribunal federal de Miami na semana passada. A acusação é de interferir com uma tripulação durante o voo de novembro de 2023 do Texas para a Flórida, o Ministério Público dos EUA no Distrito Sul da Flórida, disse em um comunicado à imprensa.



“Uma comissária de bordo notou Olvera segurando seu telefone no corredor, apontado para o teto, cada vez que ela passava por ele”, disseram os promotores federais sobre o incidente. “A vítima notificou outro comissário de bordo que filmou Olvera na próxima vez que a vítima passou por ele."

“Olvera pode ser visto tentando filmar a saia da vítima", diz o relatório.



Os comissários notificaram o piloto da American Airlines, que atrasou o pouso e providenciou para que a polícia encontrasse o avião quando ele pousasse. A polícia então encontrou várias imagens de “saia levantada” no telefone do oficial do ICE.



De acordo com os federais, Olvera manteve um imigrante sob custódia durante todo o voo. Ele o estava transportando de Dallas para Miami, de onde seria deportado.



Ele será sentenciado em 16 de agosto pela juíza-chefe Cecilia Altonaga e aguarda em liberdade sob fiança.



"Senhor. Olvera está sinceramente arrependido”, disse o advogado do policial do ICE, Robert Malove, à Associated Press. "Senhor Olvera lamenta profundamente suas ações e reza pelo perdão de todos os envolvidos.”