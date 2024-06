Casa Branca prepara ordem executiva de repressão à entrada ilegal na fronteira EUA-México

A administração Biden está nos estágios finais de planejamento de uma nova política destinada a reprimir a imigração através da fronteira EUA-México.

As novas medidas envolveriam o encerramento dos pedidos de asilo e a negação automática da entrada de imigrantes assim que o número de pessoas encontradas pelos oficiais da fronteira americana excedesse um novo limite diário.



Espera-se que o presidente Joe Biden assine uma ordem executiva que promulga a nova política já na terça-feira, 4, embora ainda não a tenha finalizado, de acordo com a Associated Press que conversou com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Biden está considerando ações executivas adicionais para abordar as preocupações com a imigração, após o colapso de um projeto de lei bipartidário sobre fronteiras no início deste ano e de um projeto de lei alterado subsequentemente.

A Patrulha da Fronteira dos EUA capturou um recorde de 250 mil migrantes que atravessavam ilegalmente em Dezembro, mas os números caíram significativamente desde então, com 137 mil detenções em Março.

No entanto, a imigração continua a ser uma questão importante para Biden à medida que as eleições presidenciais de Novembro se aproximam. Os republicanos, incluindo o seu adversário, o ex-presidente Donald Trump, criticaram a forma como Biden lidou com a situação na fronteira.

O porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernández Hernández, disse que o governo “continua a explorar uma série de opções políticas” e continua “empenhado em tomar medidas para resolver o nosso sistema de imigração falido”.

“Embora os republicanos do Congresso tenham optado por impedir uma fiscalização adicional das fronteiras, o presidente Biden não deixará de lutar para fornecer os recursos que o pessoal da fronteira e da imigração precisa para proteger a nossa fronteira”, disse ele.

A administração Biden pretende evitar qualquer aumento potencial nas travessias de fronteira que normalmente ocorre quando o tempo esfria. O limite para o número de imigrantes na fronteira seria uma média de 4.000 encontros por dia. Este limite também pode incluir requerentes de asilo que têm consultas pré-agendadas através da aplicação CBP One, que atualmente facilita cerca de 1.450 consultas diárias.

Fonte: Associated Press.