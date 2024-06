Biden assina ordem executiva que paralisa pedido de asilo na fronteira

Enfrentando a crescente pressão política sobre o influxo de migrantes na fronteira sul dos EUA, o presidente Joe Biden assinou nesta terça-feira, 4, uma ordem executiva que encerrará temporariamente os pedidos de asilo assim que o número médio de encontros diários atingir 2.500 entre os portos oficiais de entrada em um intervalo de sete dias, de acordo com uma oficial da administração.



A paralisação entraria em vigor imediatamente, uma vez que esse limite já foi atingido, disse um alto funcionário do governo. Em abril, por exemplo, o país teve 4,3 mil travessias por dia. A fronteira seria reaberta apenas quando esse número caísse para 1.500. A ordem do presidente seria abrangida pelas seções 212(f) e 215(a) da Lei de Imigração e Nacionalidade, suspendendo a entrada de não-cidadãos que cruzem ilegalmente a fronteira sul para os Estados Unidos.



Altos funcionários da administração disseram nesta terça-feira, numa teleconferência com repórteres, que “os indivíduos que atravessam a fronteira sul ilegalmente ou sem autorização serão geralmente inelegíveis para asilo, na ausência de circunstâncias excepcionalmente convincentes, a menos que sejam aceites pela proclamação”.



As autoridades disseram que os migrantes que não cumpram o requisito de ter um “medo credível” quando solicitam asilo serão imediatamente removidos, e “antecipam que iremos remover esses indivíduos numa questão de dias, se não de horas".

A Casa Branca transmitiu detalhes da tão esperada medida aos legisladores na segunda-feira, mas confirmou detalhes da ordem executiva na manhã desta terça-feira, antes dos comentários planejados do presidente na Sala Leste da Casa Branca ao lado de prefeitos de várias cidades fronteiriças.



Em 2018, a administração Trump tentou decretar restrições fronteiriças semelhantes, mas os tribunais bloquearam-nas. A administração Biden espera agora defender a ordem executiva contra desafios legais.



A ordem executiva também terá algumas exceções, inclusive para crianças desacompanhadas.



Os legisladores republicanos estão criticando a medida, considerando-a muito pequena e tardia. Mas a Casa Branca argumentou repetidamente que foram os republicanos do Congresso que não conseguiram agir em relação à imigração. No início deste ano, Trump instou os membros do Partido Republicano na Câmara a anularem um projeto de lei bipartidário de financiamento da fronteira que havia sido negociado no Senado. Na altura, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e outros republicanos disseram que o projeto de lei do Senado não ia suficientemente longe e argumentaram que era preferível um projeto de imigração mais linha dura na Câmara.



A ação executiva ocorre logo após uma eleição presidencial histórica no México e no momento em que a campanha nos EUA aumenta. Trump tem uma vantagem de 30 pontos em relação aos eleitores registados na questão de qual candidato lidaria melhor com a imigração e a segurança das fronteiras, incluindo uma vantagem de 23 pontos entre os eleitores latinos, de acordo com uma sondagem nacional da CNBC no final de março.



Fonte: NBC News.