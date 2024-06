Coalizão de Imigrantes da Flórida critica plano de fechamento de fronteira de Biden

O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva na terça-feira, 4, que proíbe os imigrantes de procurarem asilo na fronteira entre os EUA e o México depois de as entradas excederem um determinado limite. A ordem tem sido criticada, inclusive pela Coalizão de Imigrantes da Flórida, que criticou plano de fechamento de fronteira.

A política é semelhante à que o ex-presidente Donald Trump tentou fazer em 2018, antes de ser encerrado pelos tribunais. O plano entraria em vigor se a média de sete dias de pedidos ultrapassasse 2.500 por dia.



O anúncio está sendo criticado por membros de um importante grupo de defesa dos direitos dos imigrantes com sede na Flórida, que afirmam estar em “forte oposição” ao mesmo.

“Os eleitores não votaram na saída de Trump apenas para obter políticas de imigração da era Trump sob uma administração democrata”, disse Yareliz Mendez-Zamora, líder da campanha federal da Coligação de Imigrantes da Flórida.

“Em vez de tentar ineficazmente ser mais anti-imigrante do que Trump, a administração Biden deveria investir mais em políticas que comprovadamente funcionam, como a expansão de caminhos legais para a cidadania e outros programas de proteção como DACA, TPS [Status de Proteção Temporária] e autorizações de trabalho. A administração Biden não pode esquecer as promessas feitas às comunidades imigrantes e aos eleitores”, disse Mendez-Zamora numa declaração escrita.

A brasileira Renata Bozzetto, atual vice-diretora da coalizão, disse que o problema não é o asilo, mas “um sistema que não se adaptou às necessidades atuais, incluindo entradas restritivas e atrasos criados pelas políticas da era Trump que continuam a ser despriorizadas e não abordadas pela administração Biden”. e membros do Congresso. Não há necessidade de “parecer duro” em uma questão se você abordá-la de forma holística.”

“Nos últimos dias, vimos a administração Biden adotar muitas das mesmas medidas anti-imigração que denunciamos sob a administração Trump”, disse Sarah M. Rich, advogada supervisora sênior e conselheira política sênior interina da Southern Poverty Law. Centro. “Na verdade, esta proclamação baseia-se na mesma disposição legal em que a administração Trump se baseou para emitir a sua infame proibição muçulmana em 2017.”

Também não impressionado ficou Evan Power, presidente do Partido Republicano da Flórida.

“Mais uma vez, Biden colocou os interesses dos estrangeiros ilegais acima dos cidadãos americanos”, disse ele em comunicado. “O ‘Projeto de Lei da Fronteira’ de Biden é a anistia. Ela consagra o ‘capturar e soltar’ na lei federal, permite 5.000 entradas ilegais por dia, tira empregos de americanos ao conceder milhões de autorizações de trabalho para imigrantes ilegais e substitui juízes de imigração por ‘oficiais de asilo’”.



Uma pesquisa da Câmara de Comércio da Flórida divulgada no mês passado mostrou que a imigração era a principal preocupação entre os eleitores da Flórida, com 16%. O seguro patrimonial foi a segunda questão mais importante listada com 14%.



Fonte: Florida Phoenix.