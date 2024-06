Número de mortes de imigrantes sob custódia do ICE dobra em 2024

Dez pessoas morreram enquanto estavam sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) até agora neste ano fiscal, mais do dobro do que no ano passado e três vezes mais do que no ano anterior, de acordo com dados do ICE.

Houve mais mortes nos primeiros oito meses do atual ano fiscal, que termina em 30 de setembro, do que em todos os 12 meses de cinco dos seis anos anteriores. O único ano fiscal em que o total de 12 meses excede a contagem atual é 2020, durante o auge da pandemia de Covid. Naquele ano, 21 pessoas morreram sob custódia do ICE. Isso se compara a quatro em 2023, três em 2022, cinco em 2021, oito em 2019 e seis em 2018.

Um porta-voz do ICE disse em comunicado à NBC News que "leva muito a sério a segurança daqueles sob sua custódia e continua comprometido em garantir que todos aqueles sob sua custódia residam em ambientes seguros, protegidos e humanos".

“Cuidado médico abrangente é fornecido desde o momento em que os indivíduos chegam e durante toda a sua estadia”, disse a agência no comunicado, bem como em declarações anteriores após a morte dos detidos. “Todas as pessoas sob custódia do ICE recebem exames médicos, odontológicos e de saúde mental dentro de 12 horas após chegarem a cada centro de detenção, uma avaliação de saúde completa dentro de 14 dias após entrarem sob custódia do ICE ou chegada a uma instalação, e acesso a consultas médicas e atendimento 24 horas por dia. hora de atendimento de emergência. Em nenhum momento durante a detenção um não-cidadão detido será privado de cuidados emergenciais.”



A agência também disse que seu ICE Health Service Corps “executou um orçamento operacional de quase US$ 324 milhões no espectro de serviços de saúde prestados às pessoas sob custódia do ICE no ano fiscal de 2022”.



Duas das mortes no atual ano fiscal ocorreram em dias consecutivos na semana passada, de acordo com declarações do ICE.



A população média diária do ICE para este ano é de 37.835, segundo a agência. Isso se compara a 28.289 no ano fiscal de 2023 e 22.578 e 19.254 nos anos fiscais de 2022 e 2021, respectivamente, de acordo com o ICE.



No ano fiscal de 2020, quando 21 pessoas morreram sob custódia do ICE durante o auge da Covid, a população média diária era de 33.724.



No ano fiscal de 2019, quando oito pessoas morreram, a população média diária era de 50.165.

Os defensores da imigração condenaram o que consideram serem violações contínuas dos direitos humanos dentro dos centros de detenção privados do ICE e apelaram a uma maior responsabilização e transparência após as mortes sob custódia da agência.



Eles também pediram que o ICE libertasse os detidos que têm problemas de saúde e potenciais patrocinadores no país enquanto os seus casos de imigração se desenrolam. Os defensores também apelaram ao encerramento de centros de detenção específicos que foram atingidos por múltiplas alegações de tais violações dos direitos humanos e outras condições inadequadas.



