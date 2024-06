Patrulha da Fronteira relata mortes de imigrantes pelo calor

A Patrulha de Fronteira dos EUA em El Paso, no Texas, relatou quatro mortes relacionadas ao calor no fim de semana no deserto "extremamente implacável" de Santa Teresa, mesmo com o clima ficando ainda mais quente nos próximos dias.

A previsão é que a temperatura suba até 107°F na quinta-feira, 6 de junho, o que tornaria este o dia mais quente do ano até agora, disseram autoridades meteorológicas. A máxima normal nesta época do ano é 95°F.

Com as temperaturas regionais flutuando em torno de 100°F, quatro pessoas morreram devido a insolação e desidratação em conexão com passagens ilegais de fronteira perto de Santa Teresa, Novo México, a oeste de El Paso, disseram funcionários da Patrulha de Fronteira na segunda-feira, 3 de junho.

As investigações da morte estão sendo conduzidas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Doña Ana, no Novo México. A identidade e o país de origem do falecido não estavam imediatamente disponíveis.



“O ambiente do deserto é extremamente implacável, especialmente durante os meses de verão”, disse o chefe da patrulha fronteiriça de El Paso, Anthony “Scott” Good, em comunicado. "Pedimos a qualquer pessoa que considere atravessar ilegalmente que compreenda os graves riscos envolvidos. Os nossos agentes estão a trabalhar incansavelmente para salvar vidas. Mas a melhor forma de se manter seguro é não tentar uma travessia ilegal."



Com uma onda de calor recorde em meio a um fluxo de imigração, o ano passado foi o verão mais mortal na fronteira de El Paso, com mais de 140 mortes.



Seis emergências de calor em seis horas



Com o aumento das temperaturas, os agentes da Patrulha da Fronteira estão vendo um aumento nas emergências de calor e na desidratação entre os migrantes indocumentados, especialmente nas zonas quentes que atravessam a fronteira no deserto que rodeia Santa Teresa.



Durante um período de seis horas na sexta-feira, 31 de maio, os agentes de fronteira responderam a seis emergências relacionadas ao calor envolvendo migrantes, afirmou Good no X, antigo Twitter.



O Corpo de Bombeiros de Sunland Park, que auxilia em resgates e recuperações de corpos no deserto, respondeu às emergências.



Na tarde de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Sunland Park informou que respondeu a quatro emergências de calor distintas envolvendo cinco pacientes. Três dos pacientes tiveram lesões causadas pelo calor com risco de vida, incluindo um que foi transportado para um hospital por um helicóptero ambulância Native Air que teve que pousar em uma rua, disse o Corpo de Bombeiros de Sunland Park em uma postagem no X.



Para ajudar a evitar mais mortes, a Patrulha da Fronteira está aumentando as patrulhas e implantações de sua equipe especialmente treinada de Busca, Trauma e Resgate da Patrulha da Fronteira, ou BORSTAR, que está equipada com drones e dispositivos com sensores de calor para ajudar a encontrar pessoas perdidas mais rapidamente em emergências.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta de calor para a região de El Paso-Las Cruces, com temperaturas previstas para subir até 103°F na quarta-feira e 107°F na quinta-feira, 5 a 6 de junho.



Fonte: El Paso Times.