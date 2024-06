Grupo que lucrou R$ 59 milhões com envio de 448 brasileiros aos EUA é alvo da PF

A Polícia Federal de Goiânia deflagrou, nesta quinta-feira, 6, uma operação para desarticular uma quadrilha responsável por manter um esquema de contrabando de migrantes do Brasil para os Estados Unidos.



Nomeada pela PF de Dark Route, a operação investiga membros da organização criminosa de outros estados do país e do exterior.



Segundo a PF, entre 2013 e 2018, o grupo teria movimentado cerca de R$ 59 milhões com o envio de ao menos 448 brasileiros ao exterior. De acordo com a PF, as investigações estão sendo realizadas com apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI).



Cada pessoa pagaria em torno de R$ 20 mil pela empreitada de chegar ao solo norte-americano, com ajuda de coiotes, pela fronteira do México.

Nesta operação, a PF cumpre 12 mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em endereços de Goiânia e Anápolis (GO). Um dos integrantes do esquema foi incluído na lista vermelha da Interpol como foragido internacional.

A investigação da PF de Goiás aponta que a organização criminosa contava com integrantes em outros estados e também nos Estados Unidos, responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar as fronteiras de forma ilegal.



Cada pessoa pagaria em torno de R$ 20 mil pela empreitada de chegar ao solo norte-americano, com ajuda de coiotes, pela fronteira do México.

Nesta operação, a PF cumpre 12 mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em endereços de Goiânia e Anápolis (GO). Um dos integrantes do esquema foi incluído na lista vermelha da Interpol como foragido internacional.

A investigação da PF de Goiás aponta que a organização criminosa contava com integrantes em outros estados e também nos Estados Unidos, responsáveis por receber aqueles que conseguiam cruzar as fronteiras de forma ilegal.