Trump sugere tarifas contra nações, incluindo a China, por imigração ilegal

O candidato presidencial republicano, Donald Trump, disse na quinta-feira, 6, que poderá impor tarifas a países, incluindo a China, que não restrinjam o fluxo de imigrantes indocumentados do seu território para os Estados Unidos, se vencer as eleições norte-americanas em novembro.

Trump fez os comentários em um evento no estado fronteiriço do Arizona, campo de batalha eleitoral, enquanto respondia a uma pergunta do público e não especificou o tamanho da tarifa que imporia em tal cenário.

Questionado sobre as formas como poderia conter o fluxo de migrantes que entram ilegalmente nos EUA, Trump disse: “Temos um tremendo poder económico”. Trump disse que se um país, como a China, não ajudar a conter o fluxo de imigrantes para os EUA, “temos estas coisas chamadas tarifas”.

Trump alertou que se outros países não ajudarem a reduzi-lo, então ele poderá “tarifar esse país” se for reeleito.

A segurança das fronteiras e a imigração surgiram como questões importantes para os norte-americanos na preparação para as eleições de 5 de novembro, onde Trump enfrentará o presidente dos EUA, Joe Biden, um democrata, numa revanche da disputa pela Casa Branca em 2020.

A maioria das pessoas que entram ilegalmente nos EUA são da América Latina. De acordo com dados do governo dos EUA, a Patrulha da Fronteira dos EUA prendeu mais de 27.000 migrantes chineses apanhados a cruzar ilegalmente a fronteira com o México entre 1 de outubro de 2023 e 30 de abril de 2024, parte de um aumento acentuado nas chegadas de chineses.

Foi o primeiro evento de campanha de Trump desde que um júri de Manhattan, em 30 de maio, o considerou culpado em todas as 34 acusações que enfrentou de falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento de US$ 130 mil que seu ex-advogado Michael Cohen fez à atriz de filmes adultos Stormy Daniels antes da eleição de 2016 para ela. silêncio sobre um encontro sexual que ela diz que eles tiveram.

Trump negou qualquer irregularidade e prometeu apelar do veredicto. Na quinta-feira, ele chamou o julgamento de “fraudado”.

Trump criticou o mais recente esforço de Biden para reprimir as pessoas que atravessam ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos, uma proibição de asilo semelhante às restrições que Trump tentou implementar quando era presidente.

Biden tomou medidas executivas na terça-feira que instituíram uma ampla proibição de asilo para migrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México.

Trump afirmou que o novo plano de Biden era “ultrajante” e uma concessão de “morte e derrota” na fronteira, embora a medida de Biden reflectisse as políticas da era Trump para dissuadir potenciais migrantes.

Biden reforçou a sua abordagem à segurança das fronteiras, uma vez que a imigração emergiu como um grande problema político para ele.

Trump fez de uma posição linha-dura em relação à imigração uma peça central da sua administração e prometeu uma ampla repressão se for reeleito.

Sob a ordem de Biden, os migrantes apanhados a atravessar ilegalmente poderiam ser rapidamente deportados ou devolvidos ao México ao abrigo da medida, que entrou em vigor na quarta-feira.

Há exceções para crianças desacompanhadas, pessoas que enfrentam graves ameaças médicas ou de segurança e vítimas de tráfico, disse o Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Trump chamou a medida de Biden de “besteira”, provocando um grito de “besteira” de seu amigável público em Phoenix. Trump disse que rescindiria a medida de Biden em seu primeiro dia no cargo, caso fosse reeleito.

Trump afirmou, sem provas, que a proibição de asilo de Biden permitiria um mínimo de 2 milhões de “estrangeiros ilegais que atravessam a fronteira” nos EUA todos os anos.

Questionada sobre como Trump atingiu esse número, a campanha de Trump não respondeu imediatamente.

A Patrulha da Fronteira dos EUA prendeu cerca de 2 milhões de migrantes que atravessavam ilegalmente no ano fiscal que terminou em 30 de setembro de 2023, e o país viu números semelhantes este ano. Mas a última medida de Biden visa reduzir as tentativas de travessia, e não manter os níveis atuais.

Trump também disse que poderia transferir as tropas dos EUA estacionadas no exterior de volta para casa para patrulhar a fronteira sul.

Biden pressionou sem sucesso durante meses para aprovar um projeto de lei do Senado elaborado por um grupo bipartidário que fortaleceria a segurança nas fronteiras, mas os republicanos o rejeitaram depois que Trump se opôs.

Kevin Munoz, porta-voz da campanha de Biden, disse em comunicado: “Donald Trump bloqueou a legislação bipartidária de fronteira mais dura e justa em uma geração. Ele fez isso porque acha que isso o ajudará politicamente.” Munoz acrescentou que o papel de Trump na anulação do projeto de lei permite-lhe alegar que o sistema de imigração está “quebrado”.

Várias pessoas foram vistas sendo retiradas em macas do evento de Trump devido à exaustão pelo calor, depois de ficarem na fila por horas em temperaturas próximas de 110 graus Fahrenheit (43 graus Celsius).



Fonte: CNBC.

Donald Trump returned to the campaign trail following his conviction with a rally in Arizona, where he took aim at President Biden's immigration policies. @CBSNews polling shows Trump leading Biden in the battleground state with immigration among the top concerns. pic.twitter.com/ssXCkkKDz5