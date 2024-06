Governo Biden mais perto de proteção para cônjuges indocumentados de cidadãos dos EUA

O governo Biden pode estar mais perto de encontrar uma proteção legal para cônjuges indocumentados de cidadãos dos Estados Unidos.



As medidas em consideração incluem protegê-los da deportação e fornecer acesso a autorizações de trabalho, de acordo com quatro funcionários com conhecimento das discussões.



As autoridades, que falaram sob condição de anonimato para discutir o assunto, disseram ao The New York Times que nenhuma decisão final foi tomada e que a forma da política não era clara. Qualquer programa desse tipo também poderia fornecer a alguns cônjuges um caminho mais fácil para obter a cidadania dos EUA.



A proposta surge no momento em que o presidente Joe Biden tenta abordar as responsabilidades políticas em sua política de imigração nos últimos dias.



Na semana passada, ele decidiu proibir o asilo aos migrantes que atravessam para os Estados Unidos como parte de um esforço para reforçar a fiscalização das fronteiras, suscitando críticas de membros do seu próprio partido. E agora, uma medida para proteger os imigrantes que vivem no país sem estatuto legal poderia ajudar Biden a enfrentar parte da resistência feroz que a ordem suscitou e a reforçar o apoio entre os defensores dos imigrantes, os eleitores latinos e a sua base progressista.



O programa que se diz estar em consideração é conhecido como “liberdade condicional”, que já foi utilizado no passado para outras populações, como famílias de militares. Dá aos imigrantes que vivem nos Estados Unidos sem permissão legal proteção contra deportação por um determinado período de tempo e acesso a uma autorização de trabalho.

Crucialmente, também torna mais fácil para alguns imigrantes obterem um novo acesso a um green card e um caminho para a cidadania dos EUA.

Geralmente, a entrada ilegal no país bloqueia o acesso das pessoas à cidadania dos EUA em casos em que de outra forma seriam elegíveis, como ser casado com um cidadão dos EUA. A liberdade condicional em vigor, no entanto, ajuda alguns imigrantes a obter um “estatuto de imigração legal” e a tornarem-se elegíveis para iniciar o processo de obtenção de cidadania.

Não está claro quantas pessoas tal programa poderia afetar, mas grupos de defesa dos imigrantes como o Fwd.US afirmaram que mais de 1 milhão de cônjuges de cidadãos dos EUA estão no país sem estatuto legal.



Os defensores da imigração deixaram pedidos na Casa Branca, otimistas sobre o potencial da proteção, mas também não receberam qualquer indicação de que a administração agiria imediatamente.