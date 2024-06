Governo dos EUA esbarra em "obstáculos operacionais" para deportar imigrantes

O governo dos Estados Unidos está esbarrando em "obstáculos operacionais” para cumprir a a medida imposta por Joe Biden e deportar mais imigrantes que não se encaixam em pedidos de asilo na fronteira.



A Patrulha da Fronteira prendeu Gerardo Henao 14 horas depois que o presidente Joe Biden suspendeu o processo de asilo na fronteira dos EUA com o México na semana passada. Mas em vez de ser sumariamente deportado, foi deixado por agentes no dia seguinte numa rodoviária em San Diego, onde apanhou um ônibus para o aeroporto para um voo para Newark, Nova Jersey.



Henao, que disse ter abandonado seu negócio de joias em Medellín, na Colômbia, por causa de constantes tentativas de extorsão, tinha uma coisa a seu favor: a escassez de voos de deportação para aquele país. A falta de recursos, as limitações diplomáticas e os obstáculos logísticos tornam difícil para a administração Biden impor a sua medida abrangente em grande escala.



O agente processou os documentos de liberação ordenando que ele comparecesse ao tribunal de imigração em 23 de outubro em Nova Jersey. Ele perguntou ao imigrante por que ele fugiu da Colômbia, mas não seguiu essa linha de questionamento. “Eles tiraram minha foto, minhas impressões digitais e pronto.”



Muitos migrantes libertados naquele dia eram provenientes da China, Índia, Colômbia e Equador. Um grupo incluía homens da Mauritânia, Sudão e Etiópia.

A política, que entrou em vigor na quarta-feira, 5, tem uma exceção por “considerações operacionais”, linguagem oficial que reconhece que o governo não tem dinheiro e autoridade para deportar todos os sujeitos, especialmente pessoas de países da América do Sul, Ásia, África e Europa, que aparecem na fronteira para pedir asilo.



Segundo a medida, o asilo é suspenso quando as detenções por travessias ilegais chegam a 2.500 por dia. Termina quando a média fica abaixo de 1.500 por uma semana consecutiva.



O Departamento de Segurança Interna afirmou num documento detalhado que descreve a proibição que “os dados demográficos e as nacionalidades encontradas na fronteira têm um impacto significativo” na sua capacidade de deportar pessoas.



Milhares de migrantes foram deportados sob a proibição até agora, de acordo com dois altos funcionários do Departamento de Segurança Interna que informaram os repórteres na sexta-feira, sob a condição de não serem identificados. Houve 17 voos de deportação, incluindo um para o Uzbequistão. Os deportados incluem pessoas da Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Peru e México.



Os funcionários da fronteira foram instruídos a dar a mais alta prioridade à detenção de migrantes que podem ser facilmente deportados, seguida de nacionalidades “difíceis de remover” que exigem pelo menos cinco dias para emitir documentos de viagem e, em seguida, nacionalidades “muito difíceis de remover” cujos governos não aceitam voos de deportação dos EUA.



A Imigração e Alfândega e Fiscalização dos EUA realizaram 679 voos de deportação de janeiro a maio, quase 60% deles para Guatemala e Honduras, de acordo com o Witness at the Border, um grupo de defesa que analisa dados de voos. Foram 46 voos para a Colômbia, 42 para o Equador e 12 para o Peru, um número relativamente pequeno considerando que dezenas de milhares de pessoas entram ilegalmente nesses países todos os meses.



Fonte: Associated Press.