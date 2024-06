Aeroporto de Boston vira abrigo de mais de 100 solicitantes de asilo nos EUA

O número de imigrantes, solicitantes de asilo nos EUA, abrigados no Aeroporto Logan de Boston, em Massachusetts, passa de 100. Famílias estão temporariamente na área de esteira de bagagens cercadas por malas e usando cobertores esparsos como colchões improvisados.



Eles passam atualmente as noites e dias dormindo no chão do aeroporto enquanto aguardam vaga em algum centro de acolhimento de imigrantes. Houve um aparente aumento nas últimas semanas em relação às dezenas que estavam alojadas lá há alguns meses, segundo o New York Post.



“Continuamos a ver imigrantes no aeroporto. Eles vêm para o Logan de várias maneiras. Eles também chegam a Logan a qualquer hora”, disse anteriormente um representante do MassPort, que administra o aeroporto, ao Boston 25 News quando o número de imigrantes alojados aumentou.



Mas sem pessoal ou recursos adequados para cuidar adequadamente da grande população que entrou pela fronteira e aguarda o processo de asilo, os imigrantes são transportados diariamente do aeroporto para centros de acolhimento estatais e depois trazidos de volta à noite, disse o MassPort.



Os imigrantes têm permanecido na área de bagagem em Logan desde o ano passado, depois que os abrigos do estado atingiram a capacidade de 7.500 famílias em novembro, forçando as pessoas a ficarem em listas de espera para que as instalações fossem alojadas no aeroporto.



No aeroporto, os imigrantes não têm condições ideais, incluindo ar condicionado frio, pisos duros, luzes nos rostos durante toda a noite e anúncios no aeroporto que os mantêm acordados, informou a WBUR.



Massachusetts gasta, por mês, $45 milhões para manter abrigos para imigrantes. Oitenta cidades do estado têm imigrantes em situação de rua.

“Pedimos ao Congresso medidas concretas para a imigração. As leis que existem hoje estão ultrapassadas e são punitivas, não resolvem o problema”, reclamou em carta ao secretário do Homeland Security, Alejandro Mayorkas, sobre a situação.

Para lidar com a crescente população migrante do estado, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, anunciou em maio que uma antiga prisão a cerca de uma hora a sudoeste de Boston seria convertida num abrigo para cerca de 400 famílias sem-abrigo – incluindo 150 vagas abertas para famílias migrantes.



O MassPort não foi encontrado para comentar quando contatado pelo The Post.

Aeroportos como abrigos

Os aeroportos em todo o país, além de Logan, tornaram-se ferramentas comuns para abrigar imigrantes recém-chegados.

O Aeroporto Internacional de San Diego tem sido usado para abrigar centenas de migrantes que dormem no chão ao mesmo tempo, assim como o Aeroporto O'Hare de Chicago e o aeroporto de El Paso, no Texas.



Fonte: New York Post.