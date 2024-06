Governo Biden anuncia US$ 8 milhões para combater tráfico de imigrantes na selva de Darién

O governo Biden, através do Departamento de Estado, vai intensificar o combate contra o tráfico de pessoas na selva de Darién Gap, região localizada na fronteira entra a Colômbia e o Panamá e um dos locais mais mortais para imigrantes no mundo.



Em anúncio feito na terça-feira, 11, o governo disse que vai investir até US$ 8 milhões em recompensas para informações que levem à captura e condenação dos principais traficantes. Milhares de imigrantes cruzam a pé a traiçoeira selva todos os meses, a caminho da fronteira sul dos EUA.



O anúncio foi feito no terceiro aniversário da Força-Tarefa Conjunta Alpha, um programa federal que visa investigar e processar o contrabando de pessoas na fronteira sul. Líderes seniores dos departamentos de Justiça, Segurança Interna e Estado reuniram-se para discutir o progresso alcançado nos últimos três anos, disseram as autoridades.



Washington disse que uma unidade especializada no combate ao tráfico de pessoas criada em 2021 vai atuar na área. Essa equipe já trabalhou em Honduras, Guatemala, El Salvador e México.



A selva, que tem 266 quilômetros de extensão, é uma das principais rotas que migrantes de diversas partes do mundo usam para chegar aos EUA -depois da travessia de Darién, muitos passam por toda a América Central e o México para chegar na fronteira sul estadunidense.



Em 2023, mas de 500 mil pessoas cruzaram a passagem de Darién em direção aos EUA enfrentando perigos como animais selvagens, rios com fortes correntezas, e grupos criminosos que assaltam, estupram e matam migrantes.



De acordo com o governo do Panamá, mais de 150 mil pessoas já passaram por Darién só até maio de 2024 -a maioria venezuelanos, haitianos, equatorianos e colombianos, mas também pessoas de países da África e do resto do Caribe. Estima-se que cerca de 3 milhões de migrantes entrem nos EUA todos os anos.

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, que assume o país no dia 1º de julho, prometeu fechar a travessia e deportar migrantes que entrem no país pela fronteira com a Colômbia, mas descarta a construção de um muro.



Fonte: CBS News e Folhapress.