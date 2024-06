Guarda Costeira dos EUA 'devolve' mais de 300 imigrantes das Bahamas e do Haiti

A Guarda Costeira interceptou centenas de imigrantes em barcos superlotados com destino aos Estados Unidos no último fim de semana. Mais de 300 cidadãos das Bahamas e do Haiti foram devolvidos aos respectivos países.



No total, 305 pessoas que fugiram das Bahamas e do Haiti foram detidas por tentativas de migração marítima ilegal durante a Operação Vigilant Sentry e resgatadas de barcos improvisados inseguros e devolvidas aos seus países.



"A Guarda Costeira e sua Força-Tarefa de Segurança Interna continuarão a patrulhar por terra, ar e mar para resgatar e repatriar qualquer pessoa que tente entrar nos EUA ilegalmente pelo mar", disse a Guarda Costeira.



O mais recente programa anual denominado Operação Vigilant Safety (OVS) é uma Força-Tarefa Interna composta por diversas agências federais criadas para monitorar e responder rapidamente à migração marítima originária do Caribe.



196 pessoas foram repatriadas para o Haiti na segunda-feira, 11, após duas interdições de migrantes em 5 e 6 de junho. Os outros 109 migrantes foram interceptados por tripulações da Guarda Costeira Cutter Raymond Evans e Cutter Richard Etheridge e entregues à Força Real de Defesa das Bahamas no domingo.



“A migração marítima irregular é ilegal e extremamente perigosa. A missão de segurança da fronteira marítima é muitas vezes composta por partes iguais de aplicação da lei e resposta humanitária, especialmente à medida que entramos na temporada de furacões e o clima marinho se torna mais severo e imprevisível”, disse o Ten. Nick Fujimoto, oficial de fiscalização do Distrito Sete da Guarda Costeira. “A Guarda Costeira apela a qualquer potencial migrante que esteja a considerar a viagem: não vá para o mar e arrisque a sua vida só para ser mandado de volta. Use os caminhos seguros, ordenados e legais disponíveis.”



Uma vez a bordo de um barco da Guarda Costeira, os imigrantes são processados para determinar a sua identidade e recebem comida, água, abrigo e cuidados médicos básicos antes do repatriamento para o seu país de origem ou do regresso ao país de onde partiram.



No último ano fiscal, a operação multiagências interceptou 11.955 imigrantes. Com um influxo esperado de imigrantes para a Flórida, o governador Ron DeSantis mobilizou recursos estaduais adicionais, incluindo 250 oficiais e soldados, para trabalhar junto com as agências federais.



Fonte: WSVN.