Restrições aos requerentes de asilo nos EUA violam proteções internacionais, afirma ONU

O chefe da agência da ONU para os refugiados diz compreender que a administração Biden tenha promulgado novas restrições à entrada de requerentes de asilo nos Estados Unidos, mas alertou que alguns aspectos da ordem executiva podem violar a proteção dos refugiados exigida pelo direito internacional.



Filippo Grandi, o alto comissário da ONU para refugiados, falou à Associated Press enquanto sua agência publicava seu relatório anual “Tendências Globais” para 2023 nesta quinta-feira, 13. Ele constatou que o número cumulativo de pessoas sujeitas a deslocamento forçado aumentou para 120 milhões em 2023 – 6 milhões a mais do que no ano anterior.

A agência de refugiados observou que a contagem total era aproximadamente equivalente a toda a população do Japão.



O relatório do ACNUR concluiu que três quartos das pessoas deslocadas à força – incluindo tanto refugiados expulsos para o estrangeiro como pessoas deslocadas dentro dos seus próprios países – – viviam em países pobres ou de rendimento médio. Grandi insistiu que isso era um sinal de que os fluxos de migrantes e refugiados não eram um problema apenas para o mundo rico.

Lamentou a forma como as crises em África foram largamente ignoradas, em particular no Sudão, onde cerca de 10,8 milhões de pessoas foram deslocadas no final do ano passado, depois do conflito ter eclodido entre forças leais a generais rivais em Abril do ano passado.



Grandi disse que o foco mundial nas crises enfrentadas pelos refugiados e pessoas deslocadas internamente centrou-se em grande parte em Gaza – onde um conflito devastador e mortal eclodiu em Outubro do ano passado – e na Ucrânia, que foi assolada pela invasão da Rússia desde Fevereiro de 2022.



Ele lamentou como o mundo tem ignorado em grande parte a crise de refugiados gerada pelo conflito no Sudão.

Os Estados Unidos, entretanto, enfrentaram o “desafio mais complexo” quando se trata de refugiados de qualquer país do mundo desenvolvido, disse Grandi – aludindo a um influxo através da fronteira EUA-México.



O chefe da agência de refugiados da ONU criticou os planos do governo Biden de promulgar novas restrições aos migrantes que procuram asilo na fronteira – vistas por alguns como uma manobra política antes das eleições nacionais em novembro – como uma possível violação do direito humanitário internacional.

Mas ele reconheceu que as ambições da administração Biden de reassentar cerca de 125.000 refugiados nos Estados Unidos representavam “um exemplo muito brilhante da generosidade dos EUA”.



Na quarta-feira, nos EUA, uma coligação de grupos de defesa dos imigrantes processou a administração pela recente directiva sobre pedidos de asilo na fronteira sul, dizendo que difere pouco de uma medida semelhante da administração Trump que foi bloqueada pelos tribunais.

O ACNUR também destacou as dificuldades enfrentadas pelos refugiados e pessoas deslocadas internamente em meio a conflitos em países como o Congo e Mianmar, e observou que a Síria continua a ser a maior crise de deslocamento do mundo, com quase 14 milhões de pessoas deslocadas à força, tanto dentro do país como no exterior.

Fonte: Associated Press.