Imigrantes com possíveis ligações com o Estado Islâmico são presos por violações de imigração

Oito pessoas do Tajiquistão com suspeitas de ligações com o grupo Estado Islâmico foram presas nos Estados Unidos nos últimos dias, segundo várias pessoas familiarizadas com o assunto à Associated Press.



As prisões ocorreram em Nova York, Filadélfia e Los Angeles e os indivíduos, que entraram nos EUA pela fronteira sul, estão detidos por violações de imigração, disseram as pessoas, que não estavam autorizadas a discutir nominalmente a investigação em andamento e falaram com a Associated Press sob condição de anonimato.

A natureza das suas suspeitas ligações ao EI não ficou imediatamente clara, mas os indivíduos estavam a ser rastreados pela Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI, ou JTTF (Joint Terrorism Task Force). Eles estavam sob custódia da Imigração e Alfândega dos EUA, que fez as prisões enquanto trabalhava com a JTTF, enquanto se aguardava o processo para removê-los do país.



Os indivíduos do Tajiquistão entraram no país na primavera passada e passaram pelo processo de triagem do governo dos EUA sem encontrar informações que os identificassem como potenciais preocupações relacionadas com o terrorismo, disse uma das pessoas familiarizadas com o assunto.



O FBI e o Departamento de Segurança Interna emitiram um comunicado confirmando as detenções relacionadas com a imigração de “vários não-cidadãos”, mas não deram detalhes. As agências observaram que os EUA têm estado num “ambiente de ameaça elevada”.

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse que os EUA estão enfrentando ameaças crescentes de extremistas violentos locais, bem como de organizações terroristas estrangeiras, especialmente após o ataque de 7 de outubro do Hamas a Israel.

Ele disse numa audiência recente no Congresso que as autoridades estavam “preocupadas com as implicações do terrorismo decorrentes de possíveis ataques a vulnerabilidades na fronteira”. A administração Biden disse em agosto que detectou e interrompeu uma rede que tentava contrabandear pessoas do Uzbequistão para os EUA e que pelo menos um membro da rede tinha ligações com um grupo terrorista estrangeiro.

“O FBI e o DHS continuarão a trabalhar ininterruptamente com os nossos parceiros para identificar, investigar e interromper potenciais ameaças à segurança nacional”, afirmaram as agências.