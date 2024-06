1 em cada 10 eleitores elegíveis dos EUA não consegue comprovar cidadania

Os principais republicanos estão se alinhando em torno de uma proposta para exigir prova de cidadania dos EUA para registro eleitoral nas eleições federais. Mas para milhões de cidadãos dos EUA, não é fácil provar a sua cidadania com um documento.



Cerca de 1 em cada 10 cidadãos adultos, ou 21,3 milhões de eleitores elegíveis, dizem que não têm ou não conseguiram encontrar rapidamente para mostrar no dia seguinte a sua certidão de nascimento, passaporte, certidão de naturalização ou certificado de cidadania dos EUA, de acordo com resultados de uma pesquisa nacional divulgados terça-feira, 11.

As novas descobertas, partilhadas primeiro com a NPR, também mostram disparidades por raça, etnia e filiação política.

Os cidadãos negros dos EUA são mais propensos do que os cidadãos brancos, que não se identificam como latinos, a dizer que não têm documentos de cidadania (3% das pessoas negras em comparação com 1% das pessoas brancas) ou não podem acessá-los facilmente (11% dos pessoas negras versus 8% de pessoas brancas). Os independentes são mais propensos a relatar que não possuem documentos (4%) em comparação com os democratas (2%) e os republicanos (1%). Eles também são mais propensos a relatar não ter acesso imediato a documentos (13%) do que os Democratas (10%) e os Republicanos (7%).



Os resultados estão de acordo com preocupações de longa data entre muitos especialistas eleitorais e defensores do direito de voto, que alertaram que as propostas – incluindo o novo projeto de lei apoiado pelos republicanos na Câmara dos Representantes dos EUA – exigem que as pessoas apresentem prova documental de cidadania ao se inscreverem para votar nas eleições federais pode representar o risco de impedir os eleitores elegíveis de votar.

“Temos uma enorme crise nas mãos quando pensamos nas pessoas que não possuem os documentos necessários para comprovar a sua cidadania e identidade. E realmente precisamos pensar sobre as implicações de longo alcance disso quando se trata de acesso econômico, social e de voto”, diz Lauren Kunis, diretora executiva da VoteRiders, uma organização de direitos de voto focada em questões de identificação de eleitor que patrocinou a pesquisa junto com grupos incluindo o Centro Brennan para Justiça da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York e o Centro para Democracia e Engajamento Cívico da Universidade de Maryland.



Como os funcionários eleitorais verificam a cidadania sem documentos



A lei federal exige que os estados aceitem formulários de registro que exigem que os candidatos jurem, sob pena de perjúrio, que são cidadãos dos EUA e revisem este aviso: “Se eu tiver fornecido informações falsas, posso ser multado, preso ou (se não for cidadão dos EUA ) deportado ou recusado a entrada nos Estados Unidos.” A maioria dos estados também utiliza a carta de condução ou os números da Segurança Social dos requerentes para verificar as informações de cidadania das pessoas nas bases de dados das agências governamentais.

Ainda assim, um grupo de republicanos da Câmara apresentou um projeto de lei no mês passado para exigir que todos os eleitores elegíveis apresentassem prova documental de cidadania ao registrarem-se para votar nas eleições federais. Os requerentes que não puderem fornecer um documento aceitável poderão assinar uma declaração juramentada sobre a sua cidadania norte-americana e apresentar “outras provas” a um funcionário estatal, que decidirá se o requerente tem uma cidadania “suficientemente estabelecida”.



E para mais de 3,8 milhões de cidadãos adultos, ou cerca de 2% dos eleitores elegíveis, não há qualquer documento para encontrar, de acordo com as estimativas do inquérito. Isso inclui certidões de nascimento.



“Ao tornar esses requisitos mais rígidos, é mais provável que você pegue pessoas que realmente possuem os documentos ou são capazes de verificar sua identidade, mas, apenas por acaso ou alguma peculiaridade, não conseguem fazê-lo no exato momento em que eles precisa para votar”, diz Bernard Fraga, professor associado de ciência política na Emory University, que pesquisou o impacto das leis de identificação do eleitor.



Fonte: NPR.