Grupo bipartidário do Congresso pede proteção a requerentes de Green Card e seus filhos

Numa nova carta, um grupo bipartidário de legisladores instou a administração Biden a tomar medidas administrativas para proteger os filhos dos requerentes de green card. Os filhos de profissionais que aguardam o green card baseado no emprego podem precisar deixar o país se completarem 21 anos antes de seus pais obterem residência permanente.



O Congresso não aprovou legislação que conceda estatuto legal ou green card a jovens que possam “envelhecer” devido ao limite por país e ao baixo número anual de vistos de imigrante baseados no emprego. Mais de um milhão de indianos, incluindo dependentes, estão aguardando nas categorias de green card baseadas no emprego, de acordo com uma análise da Fundação Nacional para a Política Americana.



Em 13 de junho de 2024, membros do Congresso enviaram uma carta sobre a política de imigração ao secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e ao diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA, Ur Jaddou.



Solicitação de alterações de política



A carta solicita três mudanças de política. Em primeiro lugar, “Esclarecer a aplicabilidade de potenciais concessões de ação diferida caso a caso, quando a discrição for justificada, para filhos de titulares de vistos de longa duração que tenham ultrapassado a idade do estatuto”.



Em segundo lugar, “Expandir a elegibilidade para Autorização de Emprego a filhos dependentes de titulares de visto e a indivíduos com petições I-140 aprovadas”. A carta também insta o USCIS a expandir a elegibilidade para autorização de emprego (uma EAD) sob “circunstâncias convincentes” para incluir “crianças que estão envelhecendo”.



Terceiro, “Instamos o USCIS a criar um processo que permita que os filhos de titulares de vistos de longa duração que tenham ultrapassado a idade procurem liberdade condicional, caso a caso, se tal for justificado por razões humanitárias urgentes ou para promover um benefício público significativo”.



Análise



Fornecer alívio aos filhos de portadores de visto H-1B (e outros) que aguardam por green cards baseados em emprego continua sendo um desafio. “As propostas administrativas são interessantes e intrigantes, pois podem conceder apenas um benefício temporário à criança que envelheceu sem possibilidade de residência permanente”, disse o advogado de imigração Cyrus Mehta. “Ainda assim, até que o Congresso forneça uma solução legislativa, estas propostas, especialmente a primeira e a segunda, seriam uma solução provisória.”



Uma criança com ação diferida pode permanecer nos Estados Unidos e obter autorização de emprego. “A grande desvantagem desta proposta é que, uma vez concedida a residência permanente ao progenitor, o que acontece à criança?” disse Mehta. “A criança terá que permanecer beneficiária de ação diferida por muito tempo até que possa obter sua própria base para imigrar para os EUA.” Uma nova administração presidencial poderia rescindir a acção diferida, deixando uma criança idosa numa situação semelhante à dos beneficiários do DACA.



Fonte: Forbes.