Processos de imigrantes 'não detidos' do ICE explode para 7,4 milhões de casos

O número de imigrantes não detidos da agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) aumentou para mais de 7 milhões de casos no ano fiscal de 2024.

Dados federais internos obtidos pela Fox News mostram que o registro de não detidos do ICE atingiu 7,4 milhões de casos e está a caminho de atingir 8 milhões até o final do ano fiscal, confirmaram várias fontes federais à Fox News.



A súmula de não detidos, que o site da agência explica fazer parte de seu programa Alternativas à Detenção, forneceu apoio na gestão de casos para imigrantes libertados que o ICE diz ter ajudado a "apoiar o cumprimento das condições de libertação por não-cidadãos" e "aumentar as taxas de comparecimento aos tribunais".



No entanto, o aumento de imigrantes na lista agravou os problemas de pessoal na agência, que só tem cerca de 6.000 agentes de deportação em todo o país, nem todos trabalhando na lista de não detidos.

Como resultado, cada oficial do ICE que trabalha na pauta é responsável pela gestão de uma média de 7.000 casos.



Trabalhar através da montanha de casos é essencialmente impossível nos atuais níveis de mão de obra e recursos, disseram fontes federais à Fox News, com o ritmo acelerado de travessias de fronteira colocando grande pressão sobre os funcionários do ICE.



A lista de não detidos adicionou mais de 1 milhão de casos desde 1º de outubro e mais do que dobrou desde que o presidente Biden assumiu o cargo em 2021, quando a lista tinha pouco menos de 3,7 milhões de casos.



O número de pessoas não detidas também não inclui os quase 1,9 milhão de fugas registradas que entraram no país desde que Biden assumiu o cargo, disseram fontes federais, observando que esses migrantes não tiveram qualquer contato com o Departamento de Segurança Interna.



No entanto, esses 1,9 milhões são também da responsabilidade dos agentes do ICE, que têm a tarefa de localizar e remover esses migrantes, além de gerir a situação dos não detidos.



Contatado para comentar pela Fox News Digital, um porta-voz da Casa Branca apontou para o projeto de lei bipartidário de segurança fronteiriça que não foi aprovado no Senado, argumentando que a legislação teria acrescentado financiamento e recursos a agências críticas como o ICE.

“Os republicanos do Congresso tiveram a oportunidade de apoiar o conjunto de reformas mais justo e mais difícil em décadas e optaram por colocar os interesses políticos partidários à frente da fixação do nosso sistema de imigração e da segurança das nossas fronteiras”, disse o porta-voz. “Os republicanos do Congresso provaram que não se preocupam em proteger a nossa fronteira porque, francamente, se o fizessem, teriam apoiado o acordo bipartidário”.

Fonte: Fox News.