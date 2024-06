Patrulha da Fronteira relata queda de 25% de imigrantes após restrições de asilo

O número de detenções por agentes da Patrulha de Fronteira de pessoas que atravessam ilegalmente para os Estados Unidos caiu 25% em maio - é o terceiro menor número de qualquer mês durante a presidência de Biden.



Números preliminares divulgados na quinta-feira, 20, mostram que os encontros com imigrantes (como é chamado quando imigrantes são localizados ilegalmente em solo americano na fronteira) caíram ainda mais nas cerca de duas semanas desde que o presidente anunciou novas regras que restringem o asilo.



O número de pessoas que chegam à fronteira é muitas vezes variável, dependendo das condições em países distantes dos EUA e dos contrabandistas que lucram com a migração global.

A Patrulha da Fronteira realizou 117.900 detenções de pessoas que entraram no país entre os pontos oficiais de passagem da fronteira em maio, informou a Alfândega e Proteção de Fronteiras em um comunicado à imprensa. Isso é 9% menor do que em abril, disse a agência. Os dados são preliminares desde o anúncio do presidente Joe Biden, em 4 de junho, de restringir o acesso ao asilo mostram que as prisões caíram 25%.



“Nossos esforços de fiscalização continuam a reduzir os encontros na fronteira sudoeste. Mas permanece o fato de que o nosso sistema de imigração não tem recursos para o que estamos a ver”, disse Troy A. Miller, chefe interino do CBP.



Os EUA também beneficiaram de uma fiscalização agressiva no lado mexicano da fronteira, onde as autoridades mexicanas têm trabalhado para impedir que os migrantes cheguem à fronteira entre os EUA e o México.

Os números fazem parte de uma série de dados relacionados à imigração, comércio e apreensões de drogas divulgados mensalmente pelo CBP. Os números relacionados com a imigração são observados de perto num momento de intenso escrutínio político sobre quem está a entrar no país e se a administração Biden tem controle sobre a situação.



A imigração é uma das principais preocupações dos eleitores, com muitos dizendo que Biden não tem feito o suficiente para proteger as fronteiras do país. O ex-presidente Donald Trump, o presumível candidato republicano à presidência, fez da imigração uma pedra angular de sua campanha ao dizer que vai deportar ilegalmente em massa pessoas no país e tomar outras medidas para reprimir a imigração.

Depois de Biden ter anunciado o seu plano para restringir o acesso ao asilo na fronteira sul, os opositores processaram, dizendo que não era diferente de um esforço semelhante sob Trump.



Fonte: Associated Press.