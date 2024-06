Cidadãos dos EUA não podem processar o governo por negar visto do cônjuge, decide Suprema Corte

A Suprema Corte dos EUA disse nesta sexta-feira, 21, que os direitos constitucionais dos cidadãos dos EUA não são violados quando o governo proíbe seus cônjuges não-cidadãos de entrar no país sem explicação. As informações são da Reuters.



O tribunal, em uma decisão de 6 a 3, disse que Sandra Munoz, cidadã dos EUA e advogada de direitos civis, não pode contestar a negação do Departamento de Estado dos EUA ao pedido de visto de seu marido salvadorenho depois que a agência esperou três anos para explicar que suspeitava ele de ser um membro de gangue.



Munoz e o marido, com quem se casou em 2010 e com quem tem um filho, estão separados desde 2015, segundo documentos judiciais. Cidadã norte-americana, ela tentou obter um visto de imigrante para seu marido, o cidadão salvadorenho Luis Asencio-Cordero, que morou nos EUA há vários anos. O pedido foi negado.



As recusas de visto não podem ser revisadas em tribunal, a menos que o governo viole os direitos constitucionais do requerente no processo. A Suprema Corte rejeitou a alegação de Munoz de que o atraso na explicação da negação violava os seus direitos ao devido processo ao interferir com o seu direito fundamental de casar.



Com isso, o órgão máximo dos EUA reafirmou o amplo poder do Congresso para estabelecer limites de imigração e o papel do poder executivo na execução dessas ordens ao decidir quem pode vir. Os juízes já tinham decidido que um candidato a migrante não tinha o direito constitucional de contestar essas decisões, e agora decidiram que os cidadãos dos EUA também não têm esse direito.



A juíza Amy Coney Barrett escreveu por maioria de 6-3 que “uma cidadã não tem um interesse de liberdade fundamental na admissão do seu cônjuge não cidadão no país”.



Coney-Barrett pesquisou a história da lei de imigração, afirmando que o Congresso “nunca fez da imigração conjugal uma questão de direito”. Em vez disso, de acordo com o tribunal, a imigração conjugal é um privilégio que não pode desencadear a revisão judicial de uma decisão de imigração.



O Departamento de Estado aprovou no ano passado 11 milhões de vistos e negou 62 mil pedidos. Entre eles estavam 5.400 pessoas que procuravam unir-se a um parceiro cidadão dos EUA, segundo o

Washington Times.