Chefe da imigração quer mais voos de deportação para Cuba e Venezuela

Uma das principais autoridades de imigração dos EUA quer que o governo federal retome os voos diretos de deportação para a Venezuela e aumente as repatriações para Cuba, países de onde centenas de milhares de migrantes tentaram chegar aos Estados Unidos nos últimos anos.



“Eu adoraria aumentá-los. Ainda estamos dialogando e tentando”, disse Patrick J. Lechleitner, diretor interino de Imigração e Fiscalização Aduaneira, ao Miami Herald sobre as deportações para Havana.

Lechleitner, um funcionário público com experiência em aplicação da lei, trabalha no Departamento de Segurança Interna, a agência-mãe do ICE, desde a sua criação. Ele se recusou a compartilhar mais detalhes sobre quaisquer negociações em andamento com os governos das duas nações.



O chefe da agência disse ao Herald que o ICE tem que navegar “num ambiente internacional muito dinâmico” em meio a voos de deportação cuja frequência pode diminuir e diminuir dependendo se um governo estrangeiro está aberto a levar seus cidadãos em um determinado momento, uma variável que está fora de questão. controle de sua agência. O Departamento de Estado é encarregado da política externa e de manter o diálogo com governos estrangeiros.



“Existem certos países ao redor do mundo que são definitivamente mais difíceis de lidar. Uma quantia muito pequena simplesmente não quer aceitar seu povo de volta. Estamos trabalhando com eles constantemente, tentando fazer com que recebam seus cidadãos de volta”, disse ele. “Mas não é uma coisa nova. Este é um problema constante que sempre temos que enfrentar.”



As deportações dos EUA dependem das condições desses países, dos recursos federais disponíveis e do estado das relações diplomáticas, entre outros fatores. Os voos de deportação para Cuba foram interrompidos em meio à pandemia de COVID-19 e retomados na primavera passada.



Houve em média um voo para Cuba por mês nos últimos 14 meses, de acordo com o analista independente Tom Cartwright, que acompanha as deportações nos EUA há anos e é um defensor do Witness at the Border.



Entretanto, o último voo de deportação para a Venezuela ocorreu em Janeiro, pouco depois de os EUA anunciarem sanções quando a Venezuela proibiu candidatos da oposição de concorrer nas próximas eleições presidenciais.



Ao todo, os dados federais disponíveis mostram que a agência deportou 122 cubanos e 1.553 venezuelanos entre outubro e dezembro de 2023. Os desafios em torno do retorno de pessoas para a Venezuela e Cuba refletem as dificuldades que os EUA enfrentam na deportação de migrantes para alguns países que têm sido fontes significativas de migração nos últimos anos.



Fonte: Miami Herald.