DHS monitora mais de 600 mil indocumentados com antecedentes criminais nos EUA

Como a imigração ilegal continua a ser uma das principais questões nas mentes dos eleitores este ano, o Departamento de Segurança Interna revelou o monitoramento de aproximadamente 600 mil imigrantes indocumentados com antecedentes criminais que entraram nos EUA nos últimos anos.

De acordo com o Post Millennial, a informação foi obtida pelo presidente do Subcomitê de Segurança Nacional, Fronteiras e Relações Exteriores da Câmara e deputado de Wisconsin, Glenn Grothman, durante uma audiência em abril, que mostrou que 617.000 indocumentados no país tinham uma condenação ou pendência criminal.



“O fato é que, em primeiro lugar, os estrangeiros ilegais não deveriam estar no país e ser capazes de cometer esses crimes”, disse Grothman durante a audiência e continuou dizendo: “As soluções não são difíceis. Proteja a fronteira, pare de liberar estrangeiros ilegais em massa no país e, quando um estrangeiro ilegal cometer um crime na comunidade, entregue-os ao ICE, faça cumprir a lei e remova-os. É simples assim.”



Vários crimes de grande repercussão foram cometidos por imigrantes ilegalmente presente nos EUA, incluindo o assassinato da estudante universitária da Geórgia, Laken Riley, que ganhou as manchetes internacionais e levou a sua família a ser convidada para encontrar com o ex-presidente Donald Trump e até fazer com que um projeto de lei conhecido como Lei Laken Riley fosse aprovado na Câmara dos Representantes dos EUA.



Crimes semelhantes também foram registados em estados como o Michigan, onde um imigrante ilegal chamado Brandon Ortiz-Vite matou Ruby Garcia, de 25 anos, quando tentou roubar o seu veículo e ela não cooperou.



Uma postagem compartilhada pelo Chefe da Patrulha da Fronteira, Jason Owens, em sua página ‘x’ diz que desde outubro de 2023, a Patrulha da Fronteira deteve quase 13.700 migrantes com antecedentes criminais.

Fonte: canal WSAU.