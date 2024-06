Quase 2 milhões de mulheres tornaram-se cidadãs dos EUA desde 2020

Num ano eleitoral crucial, em que as eleições presidenciais em alguns estados decisivos podem ser decididas por alguns milhares de votos, a participação das eleitoras imigrantes elegíveis – algumas das quais dizem estar conscientes da forma como a política de imigração está a ser debatida – poderá decidir o resultado da revanche entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump.



Cidadãos recentemente naturalizados constituem uma parcela crescente do eleitorado americano – desde as eleições de 2020, cerca de 3,5 milhões de imigrantes tornaram-se cidadãos naturalizados dos EUA. 55%, ou quase 2 milhões de pessoas, são mulheres.



Uma rede improvisada de mulheres líderes imigrantes foi creditada por ajudar as suas comunidades com serviços de cidadania. Mas a razão para a disparidade de gênero pode residir em quem é capaz de completar o longo processo de naturalização.

“A principal razão pela qual há mais mulheres do que homens se naturalizando é que há mais mulheres elegíveis para naturalização do que homens, porque há mais imigrantes legais que são mulheres”, disse Jeff Pastel, demógrafo sênior do Pew Research Center.



Além disso, os homens imigrantes parecem ser deportados a uma taxa mais elevada do que as mulheres imigrantes, em parte porque são detidos a uma taxa mais elevada.



Os cidadãos naturalizados têm menos probabilidade de se registarem para votar do que os cidadãos nascidos nos EUA, de acordo com uma investigação publicada em 2016. Entre os motivos: medo, falta de informação e barreiras linguísticas.



Tendência ao Partido Democrata



Os eleitores imigrantes não são monolíticos, mas também demonstraram mais apoio ao Partido Democrata, segundo pesquisas.

O Partido Democrata tem, em geral, nos últimos anos, políticas mais favoráveis aos imigrantes. Biden anunciou planos este mês para reduzir as deportações de cônjuges de cidadãos norte-americanos e permitir que alguns imigrantes que chegaram aqui quando crianças recebam vistos de trabalho mais rapidamente. Biden também apoiou algumas restrições da era Trump aos requerentes de asilo na fronteira entre os EUA e o México.

Trump, que foi recentemente condenado por 34 acusações criminais relacionadas com registros comerciais falsificados ligados às eleições de 2016, prometeu deportar milhões de imigrantes indocumentados se for reeleito. Ele também tentou espalhar desinformação sobre o voto de não-cidadãos nas eleições federais, o que é praticamente inexistente.



Fonte: 19thNews.