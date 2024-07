Três imigrantes morrem pelo calor ao tentar atravessar deserto no sul dos EUA

Três imigrantes mexicanos morreram no deserto de Sonora, no Arizona, perto da fronteira entre os EUA e o México, enquanto as altas temperaturas atingem os três dígitos em partes do sudoeste. Foram 645 mortes relacionadas ao calor no ano passado só no condado de Maricopa.



A Patrulha de Fronteira dos EUA informou na sexta-feira, 28, que os corpos de dois homens, de 44 e 18 anos, e de uma menina de 17 anos foram encontrados no deserto na manhã de quarta-feira, 26, em uma área chamada Sheep Mountain, que fica no sudoeste do Arizona, no rio Barry M. Goldwater Range, uma área remota de treinamento militar perto do Refúgio Nacional de Vida Selvagem Cabeza Prieta.

Um farol de resgate para os imigrantes pedirem ajuda foi ativado, desencadeando uma busca por terra e por ar. Outro membro do grupo de quatro foi encontrado vivo. Os corpos foram levados ao Gabinete do Examinador Médico do Condado de Pima para autópsias. O Consulado Mexicano foi notificado.

As altas temperaturas naquela semana nos desertos mais baixos do Arizona e em Phoenix foram em média de 110 a 115 graus Fahrenheit (43°C a 46°C), enquanto a região sufoca devido a um alerta de calor excessivo que se estende até o Vale do Baixo Colorado e sudeste da Califórnia. Em Las Vegas, onde se esperava que a máxima chegasse a 103°F (39°C) na sexta-feira, o Serviço Meteorológico Nacional disse que temperaturas mais quentes do que o normal na casa dos três dígitos são esperadas na próxima semana devido a uma crista de alta pressão sobre o oeste dos Estados Unidos.

Esses tipos de temperaturas podem significar perigo para as pessoas que ficam expostas ao sol por horas.



“O terreno ao longo da fronteira é extremo, o calor implacável do verão é severo e as áreas remotas para onde os contrabandistas trazem migrantes são implacáveis”, disse o vice-chefe da patrulha de fronteira, Justin De La Torre, do setor de Tucson da agência. “Muitas pessoas que tomaram a decisão de colocar suas vidas nas mãos de organizações criminosas morreram de desidratação e insolação.”



No condado de Maricopa, que abrange Phoenix, houve seis mortes relacionadas ao calor relatadas até agora neste ano. Outras 111 mortes estão sendo investigadas por possíveis causas do calor. No condado de Pima, onde fica Tucson, o escritório do legista relata que houve oito mortes relacionadas ao calor confirmadas até agora neste ano naquele condado e em vários pequenos condados rurais que ele administra.

Autoridades de saúde pública do condado de Maricopa confirmam que houve um número surpreendente de 645 mortes relacionadas ao calor no ano passado na jurisdição de cerca de 4,5 milhões de pessoas – mais de 50% a mais do que 2022 e outro recorde anual consecutivo na árida área metropolitana de Phoenix.



Fonte: Associated Press.