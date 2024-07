Cidades "santuários" lutam com fluxo de imigrantes enviados do Texas e outros estados

As "cidades “santuários” dos Estados Unidos estão lutando para abrigar os milhares de imigrantes enviados do Texas e de outros estados republicanos da fronteira sul.



No total, o Texas já transferiu quase 120.000 imigrantes para “cidades santuário”, ou cidades que oferecem asilo e serviços aos imigrantes. A maioria dos migrantes foi enviada para Nova York e Chicago.



Em Nova York, mais de 200 mil requerentes de asilo passaram pelo sistema de admissão da cidade desde o início da crise migratória, na primavera de 2022, de acordo com autoridades locais. Pelo menos 201.200 migrantes chegaram à cidade nos últimos dois anos e mais de 65.000 estão sob os cuidados da cidade, informou o canal ABC7.



Na semana passada, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, enviou autoridades à fronteira para alertar os imigrantes que o sistema de abrigo do estado está lotado e não pode aceitar recém-chegados. Healey declarou estado de emergência no ano passado devido à crise.



Noutros lugares, cidades como Nova Iorque, Boston e Chicago apelaram ao governo federal para lhes conceder mais financiamento e aos imigrantes autorizações de trabalho aceleradas, a fim de aliviar os encargos que o aumento de recém-chegados causou. Estas cidades e estados têm sublinhado frequentemente a sua abordagem mais acolhedora aos migrantes e, em alguns casos, até admitiram que isso pode estar a encorajar a migração.



As medidas estimulam um debate nacional sobre como lidar com a imigração ilegal. A administração Biden tomou medidas para tornar o processo na fronteira mais ordenado, de uma forma que diz estar mais alinhada com os valores dos EUA. Apelou ao Congresso para fornecer mais financiamento e reformas abrangentes de imigração para que isso aconteça.



Os republicanos, entretanto, culparam a administração por alimentar a crise com as suas políticas e apelaram a uma segurança fronteiriça mais rigorosa e a limites à entrada nos Estados Unidos.



Novos números mostram que as travessias ilegais na fronteira sul estão no nível mais baixo desde janeiro de 2021. Cerca de 84 mil imigrantes foram detidos no mês passado, um novo mínimo em três anos.



Fonte: Fox News e ABC7.