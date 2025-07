Cidadã americana é detida por agentes federais a caminho do trabalho em Los Angeles e família exige explicações

A detenção de uma cidadã americana por agentes federais em pleno centro de Los Angeles causou indignação entre seus familiares. Andrea Velez, de 32 anos, formada pela Cal Poly Pomona e funcionária de uma empresa de calçados, foi levada sob custódia na manhã de terça-feira (24) enquanto se dirigia ao trabalho.

Segundo os relatos da família, ela havia acabado de ser deixada pela mãe e irmã quando, logo após dobrarem a esquina, viram Andrea sendo imobilizada por homens sem uniforme identificável ou placas nos veículos. “Eles não usavam coletes com 'ICE' nem estavam em carros oficiais”, disse Estrella Rosas, irmã de Andrea.

Vídeos registrados no local mostram a jovem no chão, cercada por vários agentes, enquanto uma multidão se forma, protestando contra a ação. A mãe de Andrea, que tem apenas residência permanente e não é cidadã americana, ficou com medo de se aproximar.

A família teme que Andrea tenha sido confundida com outra pessoa ou que tenha sido abordada apenas por sua aparência. “Só por causa da cor da nossa pele acham que somos criminosos”, disse Rosas. Eles também suspeitam que Andrea pudesse estar segurando um spray de pimenta, que costuma carregar para se proteger enquanto caminha.

Na noite de terça-feira, a família ainda não sabia onde ela estava detida. Já na quarta-feira, a secretária assistente do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que Andrea foi presa por agredir um agente do ICE. Segundo McLaughlin, ela teria “socado um agente” e atrapalhado a detenção do verdadeiro alvo da operação: um imigrante em situação irregular.

A versão oficial também afirma que Andrea impediu a ação dos agentes. “A secretária Noem já foi clara: quem agredir um agente da lei será processado com todo o rigor”, declarou McLaughlin, que ainda mencionou um aumento de 500% nos casos de agressões contra agentes de imigração.

Vídeos mostram ainda a presença da polícia de Los Angeles na cena. Segundo o Departamento de Polícia da cidade, eles foram chamados após uma denúncia de sequestro e permaneceram no local para evitar confusão diante do número crescente de pessoas.

Fonte: CBS