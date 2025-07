Casa Branca exige retratação do Miami Herald por reportagem sobre deportação de crianças migrantes

A Casa Branca e integrantes do governo Donald Trump criticaram duramente uma reportagem do Miami Herald que acusa a atual administração de estar direcionando ações de deportação contra crianças migrantes acolhidas em programas sociais da Flórida. A publicação afirma que menores antes considerados “intocáveis” estão agora no centro de uma campanha de deportações em massa promovida pela nova gestão.

Segundo o jornal, desde o início do segundo mandato de Trump, agentes de imigração têm recebido ordens para visar menores desacompanhados, cortar contratos que financiavam a representação legal dessas crianças e até realizar “checagens de bem-estar” em lares onde elas foram acolhidas. A reportagem também menciona que o governo estaria acelerando o processo de deportação de menores que são vítimas documentadas de abuso, negligência ou abandono.

No entanto, Tricia McLaughlin, secretária-assistente do Departamento de Segurança Interna (DHS), classificou a reportagem como “completamente falsa” e uma “vergonha absoluta para o jornalismo”. Segundo ela, o objetivo do governo é justamente proteger essas crianças, e as checagens realizadas seriam para garantir sua segurança e evitar exploração.

McLaughlin afirmou ainda que o presidente Donald Trump e a secretária do DHS, Kristi Noem, estão empenhados em localizar e reunir centenas de milhares de crianças migrantes que, segundo ela, teriam sido “perdidas” sob o governo Biden. A declaração foi reforçada em publicações nas redes sociais oficiais do DHS, que alegam que cerca de 300 mil crianças desacompanhadas desapareceram sob a administração anterior.

O conselheiro de fronteiras do governo, Tom Homan, também reagiu dizendo que, durante o mandato de Biden, “centenas de milhares de crianças foram traficadas”, sendo entregues a pedófilos ou submetidas a trabalho forçado. Ele completou: “Estamos resgatando as crianças que Joe Biden condenou”.

Já a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, exigiu publicamente que o Miami Herald se desculpe pela reportagem, chamando-a de “nojenta e mentirosa”. Segundo ela, o jornal estaria tentando proteger políticas falhas do governo anterior, em vez de relatar os fatos.

Até o momento, o Miami Herald não se manifestou oficialmente sobre as críticas.

Fonte: FOX